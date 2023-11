Sensible Daten von Boeing veröffentlicht – Ermittlungen laufen

Lockbit ist eine Cyberkriminellenbande, die ihre Opfer erpresst, indem sie Daten stiehlt und sie für die Öffentlichkeit freigibt, sofern kein Lösegeld gezahlt wird. Genau das ist jetzt mit internen Daten von Boeing geschehen.

Laut einem Artikel auf der Website der Online-Erpresser wurden die Daten am frühen Freitagmorgen veröffentlicht. Die Dateien, die noch nicht unabhängig überprüft wurden, stammen laut Reuters größtenteils von Ende Oktober.

In einer Stellungnahme bestätigte Boeing, dass "Teile" des Ersatzteil- und Vertriebsgeschäfts des Unternehmens von einem Cybersicherheitsvorfall betroffen waren.

"Wir sind uns bewusst, dass ein krimineller Ransomware-Akteur im Zusammenhang mit diesem Vorfall Informationen veröffentlicht hat, die er angeblich aus unseren Systemen entwendet hat", sagte Boeing. "Wir untersuchen den Vorfall weiter und werden gegebenenfalls mit Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und potenziell betroffenen Parteien in Kontakt bleiben.

Das Unternehmen erklärte, es sei "weiterhin zuversichtlich", dass der Vorfall keine Bedrohung für die Flugzeuge oder die Flugsicherheit darstelle, lehnte es aber ab, sich dazu zu äußern, ob Lockbit an Verteidigungsdaten oder andere sensible Daten gelangt sei.

Im Oktober erklärten die Hacker, sie hätten eine "riesige Menge" sensibler Daten des Luft- und Raumfahrtgiganten erbeutet und würden diese online veröffentlichen, wenn Boeing nicht bis zum 2. November ein Lösegeld zahle.

Angriffe auf mehrere Institutionen weltweit

Die Ransomware Lockbit, die erstmals im Januar 2020 in russischsprachigen Cybercrime-Foren auftauchte, wurde auf der ganzen Welt entdeckt, wobei Organisationen in den USA, Indien und Brasilien zu den häufigsten Zielen gehörten, wie das Cybersicherheitsunternehmen Trend Micro im vergangenen Jahr berichtete. Das Unternehmen bezeichnete die Gruppe als "eine der professionellsten organisierten kriminellen Banden im kriminellen Untergrund".

Nach Angaben der US-amerikanischen Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) hat die Gruppe 1700 US-Organisationen angegriffen. Am Donnerstag wurde die US-Niederlassung der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) von einem Ransomware-Angriff getroffen, der den Handel mit US-Schatzpapieren unterbrach.

Mehrere Ransomware-Experten und Analysten vermuten, dass Lockbit hinter dem Angriff steckt, obwohl die ICBC auf der Dark Web-Seite der Bande, auf der sie normalerweise die Namen ihrer Opfer veröffentlicht, nicht erwähnt wird.