Produktionshochlauf: Airbus stellt etliche neue Mitarbeiter ein

Airbus will weltweit Zehntausende neue Mitarbeiter einstellen. Damit soll der geplante Produktionshochlauf ermöglicht werden. Wenngleich sich der Jobmarkt weiterhin in einer schwierigen Lage befindet, sieht sich Airbus gut gewappnet.

Zwei Airbus-Mitarbeiter bringen den Schriftzug "A350" an einem Airbus 350 XWB an.

Airbus will in Deutschland im zweiten Jahr in Folge 3500 neue Mitarbeiter einstellen, um die steigende Nachfrage bedienen zu können und um Projekte zur Dekarbonisierung der Luftfahrt voranzutreiben.

Airbus sieht sich dabei besser auf die Herausforderung vorbereitet, genügend Mitarbeiter für den Hochlauf der Produktion zu finden, als vor der Pandemie. "Wir waren auf den letzten Produktionsanstieg weniger gut vorbereitet als jetzt", erklärt Marco Wagner, Personalchef für die kommerziellen Aktivitäten von Airbus in Deutschland.

"Der Arbeitsmarkt ist schwierig, ja. Aber wir konzentrieren uns stärker auf unsere Ziele und haben unsere Initiativen frühzeitig gestartet, um vorbereitet zu sein", sagte Wagner gegenüber französischen Journalisten, die das Airbus-Werk in Hamburg besuchten. Airbus stellt in diesem Jahr weltweit insgesamt 13.000 Mitarbeiter ein.

Während der Pandemie hatte Airbus ursprünglich vor, 15.000 Arbeitsplätze abzubauen. Die angespannte Arbeitsmarkt- und Lieferkettensituation hatte sich zuletzt weltweit auf die Luft- und Raumfahrtindustrie ausgewirkt und Einstellungspläne erneut auf den Prüfstand gestellt.

Der europäische Flugzeugbauer plant nun, die Produktion der A320 Neo-Familie um zwei Drittel von derzeit 45 auf 75 Flugzeuge pro Monat im Jahr 2026 zu steigern. Ziel ist es, wieder an die Zeit von vor Corona anzuknüpfen, als die Produktion bei 60 Einheiten pro Monat lag.

Im Airbus-Werk im walisischen Broughton werden Tragflächen unter anderem für Flugzeuge des Typs A350 hergestellt. © Airbus

Wettlauf um Talente

In Deutschland hat das Unternehmen in den sozialen Medien Rekrutierungskampagnen gestartet, in denen es seine Ambitionen vorstellt, bis 2035 ein emissionsfreies, wasserstoffbetriebenes Flugzeug zu bauen. Doch Airbus steht dabei im Wettbewerb mit etlichen großen und kleinen Unternehmen.

Die Luft- und Raumfahrtindustrie erwirtschaftet in Deutschland einen Umsatz von 40 Milliarden Euro, ein Zehntel der Automobilbranche und ein Fünftel der Pharmaindustrie, so Wagner. "Wir haben in Deutschland viele große Unternehmen und kleine Start-ups (...) und die sind sehr attraktiv für den Markt", sagte er gegenüber "AJPAE Aerospace".

Der Wettbewerb sei besonders intensiv, wenn es um die Qualifikationen gehe, die erforderlich sind, um die digitalen Anforderungen der Hersteller zu erfüllen. Das habe zu einem Wettlauf um Talente mit der globalen Technologiebranche geführt.

"Wenn wir nach IT- und Cybersicherheitsexperten suchen, sind diese nicht von Natur aus an der Luftfahrt interessiert, sondern an einem echten Arbeitsplatz, an interessanten Projekten und an einer Aufgabe", erklärt Wagner dazu.

Die kommerziellen und militärischen Aktivitäten von Airbus würden immer mehr Hochleistungscomputer, Konnektivität und Cloud-basierte Lösungen erfordern, die alle hacksicher sein müssten, sagte CEO Guillaume Faury im vergangenen Monat, nachdem der französische IT-Konzern Atos bekannt gegeben hatte, dass er von Airbus ein unverbindliches Angebot für seine Minderheitsbeteiligung an der Cybersicherheitssparte Evidian erhalten habe.