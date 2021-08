Lufthansa schließt etliche Lounges an dezentralen Flughäfen

Nach Corona werden die Lufthansa-Vielflieger-Lounges an fünf dezentralen deutschen Flughäfen nicht mehr öffnen. Aber auch ein internationaler Standort ist betroffen, in Delhi gibt es aber Ersatz.

Die Lufthansa schließt laut "Spiegel" einige ihrer Vielflieger-Lounges. Das Unternehmen habe entschieden, die Lounges an den Flughäfen in Bremen, Dresden, Köln/Bonn, Leipzig, Nürnberg sowie im indischen Neu-Delhi nicht wieder zu öffnen, berichtete das Magazin am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe.

Das Aus weiterer Standorte schließt die Lufthansa demnach nicht aus. Der Konzern schaue sich das "Lounge-Portfolio grundsätzlich kontinuierlich an, um bei Bedarf auf sich verändernde Marktgegebenheiten eingehen zu können", zitierte der "Spiegel" aus dem Unternehmen.

Wo es möglich ist, will Lufthansa Fluggästen Alternativen anbieten, beispielsweise an Standorten, an denen Partner aus der Star Alliance eigene Lounges unterhalten, etwa in Delhi (Air India).

An anderen Standorten lege Lufthansa zudem Lounges zusammen, indem es etwa zwischen Senator- und Business-Class-Lounge keine Unterscheidung mehr gemacht wird. Die Lufthansa bestätigte den Bericht nach Angaben der dpa.

Reduzierter Service

In den derzeit geöffneten Business-Class-Lounges ist laut Bericht der Service reduziert, Reisende beklagten teilweise überfüllte Wartesäle und ein überschaubares gastronomisches Angebot.

Lufthansa zufolge spielen die Marktgegebenheiten an den einzelnen Standorten eine große Rolle, beispielsweise Veränderungen bei den Passagierströmen oder die Verfügbarkeit von Lounge-Flächen sowie Mietverträge.

Ihre große Lounge "First-Class-Terminal" am Flughafen Frankfurt will Lufthansa am 1. September wieder öffnen. Dafür soll dann eine "First Class Lounge" im Terminal 1 vorübergehend geschlossen werden. Ein Parallelbetrieb sei angesichts der aktuellen Zahl der berechtigten Gäste wirtschaftlich nicht darzustellen. Sobald die Zahl wieder steige, werde auch die "First Class Lounge" wieder geöffnet.