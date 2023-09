Lufthansa und KLM streichen Flüge wegen Lage in Aserbaidschan

Lufthansa und KLM mussten Flüge nach Asien wegen der aktuellen Lage in Aserbaidschan streichen. Eine Boeing 747-8 der Lufthansa musste sogar über Ungarn wieder nach Frankfurt zurückkehren. Laut Lufthansa soll sich der Flugbetrieb nach Asien im Laufe des Tages aber wieder normalisieren.

Lufthansa und KLM reagieren auf die Eskalation in der Region Bergkarabach. So musste eine Boeing 747-8 der Lufthansa auf dem Weg nach Tokio über Ungarn wieder umkehren und nach Frankfurt zurückfliegen, wie "Aero" berichtet.

Ein Lufthansa-Sprecher sagte: "Aufgrund der aktuellen Lage meidet die Lufthansa Group bis auf Weiteres den Luftraum im Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschans. Als Folge habe die Fluggesellschaften Flüge von und nach Seoul, Shanghai und Peking streichen oder umleiten müssen, so der Lufthansa-Sprecher weiter.

Wie KLM bereits mitteilte, musste die Fluggesellschaft fünf Flüge, die über Aserbaidschan führen, annullieren. Die betroffenen Flüge hatten ihren Ausgangspunkt in den Niederlanden und sollten zu Zielen in Asien führen. Einer der Flüge war ursprünglich ebenfalls nach Tokio gestartet, kehrte aber während des Fluges nach Amsterdam zurück.

In einer Erklärung von KLM hieß es weiter, man sei dabei, die Gesamtauswirkungen zu ermitteln. Passagiere sollen so schnell wie möglich über die nächsten Schritte informiert werden.

Auch die Lufthansa beobachte die Lage in der Region genau, gehe derzeit aber davon aus, dass sich die Flugpläne im Laufe des Tages wieder dank alternativer Routen normalisieren.

Die Region Bergkarabach wurde am Morgen vom Militär Aserbaidschans erneut angegriffen. Wegen des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine nutzen aktuell viele Fluggesellschaften den Umweg über Aserbaidschan für Flüge in Richtung Asien.