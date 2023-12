Hahn Air erweitert Netzwerk um 23 weitere Partner-Airlines

Hahn Air konnte ihr globales Netzwerk im laufenden Jahr um 23 neue Partnerfluggesellschaften erweitern. Insgesamt umfasst das Netzwerk nun mehr als 350 Airlines. Diese Partnerschaften ermöglichen den Fluggesellschaften eine erhöhte Reichweite und zusätzliches Geschäft, teilt Hahn Air mit.

Dank einer erweiterten Verfügbarkeit in den Global Distribution Systems (GDS) können die Partner ihre Flüge über mehr als 100.000 Reisebüros in 190 Märkten auf dem HR-169-Ticket verkaufen.

Elf Airlines erlangen durch Interline-Abkommen mit Hahn Air Zugriff auf weitere Märkte. Dies eröffnet ihnen laut Hahn Air die Möglichkeit, selbst in Märkten aktiv zu sein, in denen sie nicht in den lokalen Abrechnungssystemen (BSP, ARC oder TCH) gelistet sind.

Darüber hinaus können sie ihre Flüge in Märkten anbieten, in denen sie nicht auf dem eigenen Ticket verkaufen oder in denen sie die bevorzugten Bezahlmethoden der Reisebüros nicht akzeptieren. Zudem profitieren sie von Interline-Verbindungen mit anderen Partnern aus dem Hahn-Air-Netzwerk.

Weitere elf neue Partnerfluggesellschaften nutzen das Produkt "X1-Air" von Hahn Air Technologies, der Schwestergesellschaft Hahn Airs. Ein Partner hat sich für das Produkt "H1-Air" von Hahn Air Systems entschieden.

Beide Produkte ermöglichen den Fluggesellschaften den Zugang zu allen GDSs mit nur einem einzigen Vertrag. Durch die Nutzung von "H1-Air" und "X1-Air" können die Partner ihre Vertriebsreichweite auf Sekundärmärkte ausweiten, Kosten und Ressourcen sparen und ihren indirekten Vertrieb optimieren, erklärt Hahn Air.

