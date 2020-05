Die Bundesregierung und das Lufthansa-Management haben sich nach langen Verhandlungen auf ein Rettungspaket geeinigt. Insgesamt beläuft sich die Finanzhilfe für Europas größten Luftfahrtkonzern auf rund neun Milliarden Euro. Das Gebilde steht noch unter dem Vorbehalt, dass die EU sowie Aufsichtsrat und Hauptversammlung der Lufthansa zustimmen. Das Echo auf den ausgehandelten Kompromiss in den Medien und in der Politik sowie den Gewerkschaften fällt unterschiedlich aus. Eine Übersicht.

Die Bundesregierung hat die Pläne für das Corona-Unterstützungspaket für die Lufthansa als tragfähig und vernünftig bezeichnet. Die Beschäftigten müssten keine Angst um einen Jobverlust haben, auch die Interessen der Steuerzahler blieben gewahrt. Der Bund werde sich nicht ins Tagesgeschäft einmischen - stelle aber sicher, das die Lufthansa vor einem Verkauf an fremde Investoren geschützt sei, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant der Bund erst dann wieder, bei der Lufthansa aussteigen, wenn es sich wirtschaftlich für den Steuerzahler lohnt. Der Zeitpunkt hänge von der Lage und dem Geschick des Unternehmens ab. Ziel sei mindestens ein kleiner Gewinn, der dem Staat auch helfen solle, die Corona-Hilfsmaßnahmen zu refinanzieren.

Unterschiedliches Medienecho

Lufthansa werde für die Sanierung viele Jahre brauchen, kommentiert Jens Flottau in der "Süddeutschen Zeitung". Unternehmen könnten zudem aus dem geschnürten Lufthansa-Paket lernen, dass es staatliche Hilfen nicht umsonst gebe. Denn die Einlagen seien ordentlich verzinst und der Staat mische zudem auch bei Umweltauflagen mit.

Timo Kotwoski von der "FAZ" wundert sich darüber, wie lange beide Parteien für die Einigung gebraucht haben. Es habe gewirkt, als ginge es vielmehr um politischen Einfluss als um Arbeitsplätze. Letztlich sei der Kompromiss aber für beide Seiten akzeptabel und sollte von den Aktionären angenommen werden – sonst bleibe nur ein Scherbenhaufen. Auch wenn das Handeln zu viel Vertrauens Verlust geführt habe.

Zacharias Zacharakis kritisiert in der "Zeit" den Stil, wie Lufthansa-Chef Spohr alles dafür getan habe, dass der Staat kein starkes Mitspracherecht bekomme. Dabei werde der Konzern mit Steuergeldern gerettet. Zudem führt Zacharakis an, dass Lufthansa nicht das "gesunde Unternehmen war", als das es Spohr immer darstellt. So habe das Management in den vergangenen Jahren mit diversen Zukäufen, einer Vielzahl an Strategiewechseln sowie Scharmützeln mit Gewerkschaften selbst für massive Verwirrung gesorgt. Das zeige auch der Börsenkurs. Der Aktienwert ist in den vergangenen Jahren um die Hälfte gesunken.

Ganz anders bewertet Michael Machatschke vom "Manager Magazin" das geschnürte Rettungspaket. Machatschke spricht von einem "Desaster" und bezweifelt, dass der Staat sich wie angekündigt wirklich aus Unternehmensentscheidungen heraushalten werde. Seine Prognose: Die Staatsbeteiligung werde den Lufthansa-Vorstand massiv behindern und keine freien Entscheidungen mehr möglich machen. Zudem verweist er auf den vor Jahren missglückten staatlichen Einstieg bei Air France. Die Airline sei seitdem im Wettbewerb zurückgefallen und musste Strecken aufgeben sowie Mitarbeiter entlassen.

Jens Koenen vom "Handelsblatt" kommentiert, bei der Lufthansa sei "viel Potenzial verzockt" worden. Die politische Meinungsbildung habe viel zu lange gedauert. Das könne im weiteren Verlauf der Krise noch bittere Folgen für die Airline bedeuten.

Für Henrik Böhme aus der Wirtschaftsredaktion der "Deutschen Welle" warnt. Niemand wisse, wann die Corona-Pandemie wirklich nennenswert eingedämmt sein könnte und ob das Geschäftsmodell Fliegen dann noch immer attraktiv sein wird. Damit sei klar: Aus einem schnellen Wiederausstieg des Staats wird wohl nichts.

Lufthansa und die Bundesregierung versuchen, den geschlossenen Konsens als "Sieg der Vernunft" zu verkaufen, mahnt der "Spiegel". Gleichzeitig kritisieren Dinah Deckstein, Martin U. Müller und Gerald Traufetter die Rolle der EU-Kommission. Mal würden beiden Augen zugedrückt, wie bei der Rettung von Alitalia, mal würden harte Auflagen erteilt, wie im Fall der Lufthansa, die Slots in Frankfurt und München abgeben soll. Statt die Konsolidierung der europäischen Luftfahrtbranche voranzubringen, würden die staatlichen Hilfsmilliarden zu einer Verzögerung des Prozesses führen. Die Airlines würden Schuldenberge herumtragen, die sie dauerhaft erdrücken.

EU-Kommission will Lufthansa-Paket noch nicht kommentieren

Die EU-Kommission hat sich noch nicht geäußert. Die Wettbewerbshüter haben bislang auch noch nicht mit der abschließenden Prüfung des Lufthansa-Rettungspakets begonnen. Die dafür notwendige Notifizierung sei bislang nicht erfolgt, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Brüssel. Sie wies aber darauf hin, dass die Brüsseler Behörde "in ständigem Kontakt" zu den Mitgliedsländern stehe und sich der "schwierigen Situation" der Luftfahrtbranche bewusst sei.

Die EU hatte ihre die Regeln für Staatshilfen wegen der Corona-Krise zuletzt deutlich gelockert. Sie wacht allerdings weiter darüber, dass Hilfspakete nicht zu unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt führen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte im CDU-Präsidium einen "harten Kampf" angekündigt, weil Brüssel die milliardenschwere Rettung nur unter hohen Auflagen genehmigen wolle. Kompliziert wird die deutsche Lösung durch die vorgesehene Stärkung des Eigenkapitals. Kredite und Garantien des französischen Staats für die Air France hatte die Kommission genehmigt. In Italien ist zudem die dauerklamme Alitalia nach etlichen Überbrückungskrediten vollständig verstaatlicht worden.

Das geplante Stabilisierungspaket für die Lufthansa Der Konzern erhält über die Staatsbank KfW einen Kredit in Höhe von drei Milliarden Euro, an dem sich private Banken mit 600 Millionen Euro beteiligen.

in Höhe von drei Milliarden Euro, an dem sich private Banken mit 600 Millionen Euro beteiligen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) gibt eine stille Einlage über 4,7 Milliarden Euro. Sie läuft unbefristet und kann bilanztechnisch als Eigenkapital anerkannt werden. Lufthansa zahlt dafür zunächst in diesem und dem kommenden Jahr vier Prozent Zinsen. Danach steigt die Verzinsung auf bis zu 9,5 Prozent.

anerkannt werden. Lufthansa zahlt dafür zunächst in diesem und dem kommenden Jahr vier Prozent Zinsen. Danach steigt die Verzinsung auf bis zu 9,5 Prozent. Komplex ist die Konstruktion der weiteren stillen Einlagen über eine Milliarde Euro, die im Fall eines Übernahmeversuches in einen Aktienanteil von 5 Prozent und einer Stimme gewandelt werden kann. Außerdem kann sie ab 2024 in Aktien gewandelt werden, wenn das Unternehmen die Zinsen nicht zahlt.

über eine Milliarde Euro, die im Fall eines Übernahmeversuches in einen Aktienanteil von 5 Prozent und einer Stimme gewandelt werden kann. Außerdem kann sie ab 2024 in Aktien gewandelt werden, wenn das Unternehmen die Zinsen nicht zahlt. Für rund 300 Millionen Euro soll der Staatsfonds sofort einen Aktienanteil von 20 Prozent an dem Konzern erwerben. Der Bezugspreis soll 2,56 Euro betragen, den Nennwert der Aktie. Auf Hauptversammlungen soll der WSF sein Stimmrecht nicht ausüben außer im Fall einer drohenden Übernahme. Er verpflichtet sich laut der Börsenmitteilung zudem, das Aktienpaket spätestens bis zum 31.12.2023 wieder abzustoßen, falls die stillen Einlagen vollständig zurückgezahlt worden sind und der Einstandspreis plus einer jährlichen Verzinsung von 12 Prozent zu erzielen ist.

von 20 Prozent an dem Konzern erwerben. Der Bezugspreis soll 2,56 Euro betragen, den Nennwert der Aktie. Auf Hauptversammlungen soll der WSF sein Stimmrecht nicht ausüben außer im Fall einer drohenden Übernahme. Er verpflichtet sich laut der Börsenmitteilung zudem, das Aktienpaket spätestens bis zum 31.12.2023 wieder abzustoßen, falls die stillen Einlagen vollständig zurückgezahlt worden sind und der Einstandspreis plus einer jährlichen Verzinsung von 12 Prozent zu erzielen ist. Im 20-köpfigen Aufsichtsrat soll der Bund mit zwei Mandaten vertreten sein, die durch unabhängige Experten ausgeübt werden sollen, nicht von Politikern.

soll der Bund mit zwei Mandaten vertreten sein, die durch unabhängige Experten ausgeübt werden sollen, nicht von Politikern. Das Paket ist an Vorgaben gekoppelt. Bis zum Ende der Stabilisierung dürfen keine Dividenden ausgezahlt werden. Die fixen Vorstandsgehälter werden zunächst gekappt und später auf dem Niveau von 2019 eingefroren. Boni sollen erst wieder fließen dürfen, wenn 75 Prozent der stillen Einlagen zurückgezahlt sind. Lufthansa muss zudem die Steuerzahlungen und die tatsächliche Eigentumsverhältnisse aller Unternehmensteile Land für Land offen legen. Die Gesellschaft soll sich verpflichten, dass staatlich bereitgestellte Hilfen nicht in sogenannte Steueroasen abfließen.

Gewerkschaften und Opposition mahnen

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Lufthansa-Aufsichtsratsmitglied Christine Behle forderte, "die guten tariflichen Standards" für die Beschäftigten zu sichern. "Wir begrüßen die grundsätzliche Verständigung auf ein Rettungspaket für die Lufthansa. Dies ist dringend nötig, um die sonst drohende Insolvenz abzuwenden."

Nicht akzeptabel seien aber Vorgaben der EU-Kommission, nach denen wertvolle Start- und Landerechte in Frankfurt und München an andere Airlines vergeben werden müssen. Dies gefährde nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Lufthansa, sondern auch Arbeitsplätze.

Auch die Vereinigung Cockpit begrüßte die Einigung der Bundesregierung mit Lufthansa über das Rettungspaket. "Wir gehen davon aus, dass das Festhalten an einer fairen Sozialpartnerschaft auch im besonderen Fokus der zukünftigen Strategie stehen muss," sagt Markus Wahl, Präsident der VC. Mit Blick auf die angekündigte Reduzierung der Flotte müsse die Sicherung der Beschäftigten eine wichtige Säule der zukünftigen Strategie des Unternehmens sein.

Für Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kommen die Klimaschutzbelange zu kurz. "Der Einsatz öffentlicher Gelder - zumal in solch einem Ausmaß von neun Milliarden Euro - muss aber Innovationen auslösen und den Klimaschutz voranbringen." Beides sei aber nicht zu erkennen. Zur entscheidenden Frage der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes gibt es aus Sicht der Grünen nichts Konkretes, sondern nur warme, unverbindliche Worte. "Was fehlt sind verbindliche Vorgaben für die Reduktion von CO2-Emissionen."

Linken-Chef Bernd Riexinger nannte das Verhandlungsergebnis einen "schlechten Witz": "Geld ohne klare Gestaltungsmöglichkeiten lautet das Fazit." Die Bundesregierung habe eine Chance vertan.

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer warnte, dass auch die EU-Kommission noch mitspielen müsse, was kein Selbstläufer sei. Insbesondere die Option zu einer Teilverstaatlichung mit Sperrminorität sei eine schwere Bürde.