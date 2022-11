Condor will Staatshilfen ab kommendem Jahr zurückzahlen

Condor will im kommenden Jahr damit beginnen, Staatshilfen zurückzahlen. Die Airline hatte gleich zweimal staatliche Kreditlinien in Anspruch nehmen müssen, bis mit Attestor ein Finanzinvestor nun neues Wachstum ermöglicht. Bevor das geschehen kann, müssen die Kredite weg.

Condor will ihre Staatskredite schon bald tilgen. Auf Basis der aktuell starken Nachfrage könne das Unternehmen im kommenden Jahr damit beginnen, den Rest der ursprünglich 525 Millionen Euro umfassenden Staatshilfen zurückzuzahlen, berichtet das "Handelsblatt".

Aktuell gehören 51 Prozent der Gesellschafteranteile dem Finanzinvestor Attestor. 49 Prozent gehören der staatlichen Treuhandgesellschaft "SG Luftfahrtgesellschaft", die vom Bund und dem Land Hessen kontrolliert wird.

"Sobald wir 175 Millionen Euro unseres Hilfsdarlehens an die staatliche KFW-Bank zurückgezahlt haben, gehen die restlichen Anteile an Attestor", sagte Teckentrup der Zeitung. Dieser Zwangsmechanismus greife spätestens 2026 – "Wenn wir schneller tilgen, eher."

Die EU-Kommission hatte Corona-Staatshilfen über 204 Millionen Euro für Condor genehmigt. Bereits zuvor gab es 321 Millionen Euro zur Restrukturierung der Airline im Zuge der Thomas-Cook-Pleite.

Attestor hatte 200 Millionen Euro frisches Eigenkapital in die Airline eingebracht. Zudem stellte der Finanzinvestor 250 Millionen Euro für die Modernisierung der Condor-Flotte zur Verfügung. 16 neue Langstreckenflugzeuge, sowie 41 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge wurden bei Airbus bestellt.

Condor soll schneller wachsen

Nun soll die Airline sogar schneller wachsen, als zunächst angepeilt. Dazu least der Ferienflieger zwei weitere Airbus A330 Neo, noch bevor das erste neue Flugzeug ausgeliefert ist. Mit den zwei zusätzlichen Flugzeugen wächst die Langstreckenflotte dann auf insgesamt 18 Maschinen.

Damit wird Condor perspektivisch sogar größer als zum Zeitpunkt der Restrukturierung im Zuge der Thomas-Cook-Pleite. Das geht nur, sobald Condor die staatlichen Hilfen zurückgezahlt hat.

Im Gegenzug für die EU-Genehmigung für die staatlichen Beihilfen hatte sich Condor nämlich zu einer Kapazitätsbegrenzung "während des Umstrukturierungszeitraums" verpflichtet. So solle sichergestellt werden, "möglicherweise entstehenden Wettbewerbsverzerrungen" durch die staatlichen Umstrukturierungsbeihilfen zu begrenzen.

Zur Zeit der EU-Genehmigung betrieb Condor eine Langstreckenflotte aus 15 Boeing 767. Nach der Übernahme durch den neuen Investor Attestor hatte Condor 16 Airbus A330-900 Neo zur Erneuerung der Langstreckenflotte bestellt, die jeweils mehr Sitzplatzkapazität bieten, als die kleineren Boeings.

Nach der ersten A330-Neo-Übernahme im Dezember will Condor alle vier bis sechs Wochen eine A330 Neo in die Flotte integrieren und dafür je eine 767 ausmustern. Dieser Prozess dauert also rund eineinhalb Jahre.

Condor wird das letzte große Unternehmen aus der Reisebranche, das anfängt, seine Corona-Staatshilfen zurückzubezahlen. Tui hatte schon im Sommer erste staatliche Hilfen zurückgezahlt. Der Touristikkonzern nutzt aktuell aber noch 480 Millionen Euro an staatlichen Unterstützungen. Lufthansa dagegen hat ihre staatlichen Hilfen bereits Ende vergangenen Jahres zurückgezahlt.