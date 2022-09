Chair Airlines übernimmt stellt drei ehemalige Edelweiss-Manager ein. Ruzica Pantic ist ab 1. November im Contracting & Commercial Development und Kevin Schmidli im Bereich Projekt und Business Development IT angestellt. Zudem wird Ex-Edelweiss-Mitarbeiter Christof Aregger neuer Chief Financial Officer bei Chair, wie "About Travel" berichtet.