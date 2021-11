Ein Blick in die Flugpläne zeigt es: Die Flugzeiten von Europa in die USA sind bei allen Airlines in der Größenordnung von etwa 30 bis 60 Minuten länger als der Rückweg aus den USA nach Europa. Woran liegt das? Liegt es an der Erddrehung? Ja, aber nur indirekt. Direkt liegt es schlicht und einfach am Wind.

Auf der Nordhalbkugel weht nämlich in großer Höhe recht verlässlich ein starker Wind von West nach Ost - ein Jetstream. Auf dem Weg nach Nordamerika ist es ein Gegenwind, auf dem Rückweg ein Rückenwind. Da dieser Wind so verlässlich ist, wird er in den Flugplänen entsprechend berücksichtigt, woraus die unterschiedlichen Flugzeiten resultieren.

Ich bin bereits öfters nach Amerika geflogen. Der Rückflug geht eigentlich immer schneller. Müssen Flugzeuge in Richtung USA einen Umweg fliegen oder liegt das irgendwie an der Erdrotation?

Fliegt ein Flugzeug im Jetstream, addiert sich die Windgeschwindigkeit zu der Eigengeschwindigkeit des Flugzeugs, also der Geschwindigkeit relativ zu der umgebenden Luftmasse. Nimmt man einen üblichen Wert von etwa 440 Knoten oder 814 Stundenkilometer als Eigengeschwindigkeit und addiert die Geschwindigkeit eines Jetstreams von beispielsweise 170 Knoten (314 Stundenkilometer), kommt man auf Werte von über 1100 Stundenkilometer über Grund. Bei einem entgegengesetzten Flug verringert sich die Geschwindigkeit entsprechend. Die Geschwindigkeit über Grund wird übrigens bei vielen Flugzeugen auf den Bordmonitoren angezeigt.

Knowing is better than wondering.

The perfect team for every stop

With 80 years of proud tradition, PolyU is a world-class research university, ranking among the world’s top 100 institutions.

Natürlich tritt der Effekt des Jetstreams auch auf Kurzstreckenflügen auf. Allerdings ist der Einfluss hier deutlich geringer und wird von anderen Effekten, wie etwa langen Rollzeiten am Boden, deutlich überlagert.

Das globale Wettergeschehen lässt sich stark vereinfacht so darstellen: Im Bereich des Äquators ist die Sonneneinstrahlung am stärksten, wodurch sich die Luftmassen erwärmen, aufsteigen und Wolken bilden. Die Atmosphäre ist an dieser Stelle sehr hoch und reicht hinauf bis zu 18 Kilometer. In der Höhe teilt sich die Luftmasse und strömt in Richtung der Pole.

An den Polen ist die Sonneneinstrahlung sehr gering, so dass die Luft hier großflächig absinkt. In Bodennähe strömt sie wieder in Richtung Äquator, trifft auf die Luftmasse von der anderen Halbkugel und steigt vereint wieder auf. Der Kreislauf schließt sich.

Die Kraft, die die Luftmassen vom Äquator zu den Polen treibt, wird auch Gradientkraft genannt. Sie ist die eine Komponente, die für unser Windsystem verantwortlich ist. Die zweite Kraft ist die Coriolis-Kraft. Diese Scheinkraft führt dazu, dass die zu den Polen fließende Luftmasse nach Osten abgelenkt wird. Somit entsteht eine östlich gerichtete Grundströmung, die das Wettergeschehen in unseren Breiten maßgeblich mitbeeinflusst. Am Rande von großen Luftmassenfronten können sich die Jetstreams ausbilden.

Das Wissen über die Jetstreams ist übrigens noch nicht sehr alt. Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Japan erste Beobachtungen und Studien mit Wetterballonen. 1939 schuf dann der deutsche Meteorologe den Begriff "Strahlstrom", aus dem das Wort "Jetstream" im Englischen abgeleitet wurde. Erst 1942 gelang dem Norweger Sverre Pettersen in den USA ein Nachweis, der allerdings bis nach Ende des zweiten Weltkriegs unter Verschluss gehalten wurde.

Bis zur kommerziellen Nutzung eines Jetstreams in der Luftfahrt sollten noch zehn Jahre vergehen: Im November 1952 wurde erstmals bewusst ein Pan-Am-Flug von Tokio nach Honolulu in einen Jetstream geplant. Das Resultat war beeindruckend: Die Flugzeit konnte von 18 auf 11,5 Stunden reduziert werden.

Heutzutage liegen in den großen Klimarechenmodellen die dreidimensionalen Wetterdaten für jeden Punkt auf dem Globus aktuell und als Vorhersage für die nahe Zukunft vor. Die Programme der Flugplaner berücksichtigen die Jetstreams vollumfänglich und versuchen, eine Route zu finden, die sie bestmöglich nutzt: Auf dem einen Weg möglichst genau entlang des Jetstreams als Rückenwind, in der Gegenrichtung weiträumig umfliegend.

Jetstreams beeinflussen unser Wetter

Die beiden Hauptstrahlströme, Querschnitt entlang der Breitengrade. Foto: © Public Domain, National Weather Service

Der sogenannte "polare Strahlstrom" oder "Polar Jet", verläuft in den mittleren Breiten zwischen 40 und 60 Grad Nord/Süd an der Polarfront in einer Höhe von etwa sieben bis zwölf Kilometer. Er tritt ganzjährig auf, erreicht seine maximale Ausprägung aber im Winter, wenn der Temperaturunterschied zwischen der polaren Kaltluft und den gemäßigteren Luftmassen am deutlichsten ausgeprägt ist: Zu dieser Zeit erreicht er Geschwindigkeiten zwischen 200 und 500 Stundenkilometer im Kern, während er im Sommer eher in der Größenordnung von 100 bis 200 Stundenkilometer liegt. Bedingt durch dynamische Effekte in der Atmosphäre sind die einzelnen Segmente teilweise stark gekrümmt und werden nur wenige tausend Kilometer lang. Ausprägung, Lage und Form des Polar Jets ändern sich dabei kontinuierlich.

In der Gegend der Wendekreise, also um 20 bis 30 Grad Nord/Süd findet man den "Subtropenstrahlstrom" oder "Subtropical Jet". Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Westwind, der sein Maximum im jeweiligen Winter erreicht. Er ist jedoch deutlich schwächer ausgeprägt als der Polar Jet und in größeren Höhen oberhalb von zehn Kilometern zu finden.

Neben diesen beiden großen Jetstreams gibt es noch diverse kleinere Phänomene, wie beispielsweise den "Tropical Easterly Jet", einem im Nordsommer zwischen Asien und Afrika verlaufenden Ostwind, oder sehr tiefe Jetstreams, die regional beschränkt auftreten können.

Übersicht und Vorhersagen zu Jetstreams sowie weitergehende Informationen zum Thema.