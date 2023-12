Amsterdamer Flughafen Schiphol plant 460.000 Flüge für 2024

Schiphol plant, im Jahr 2024 rund 460.000 Flüge abzufertigen – mehr als geplant, aber weniger als gewünscht. Während die Luftfahrtbranche sich für eine höhere Zahl einsetzt, fordern Umweltschützer und Anwohnergruppen eine striktere Begrenzung. Die Entscheidung bringt den Flughafen in ein Dilemma.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Der Amsterdamer Flughafen Schiphol soll im Jahr 2024 rund 460.000 Flüge abfertigen. Das ist weniger als die Luftfahrtbranche fordert, aber mehr als Umweltschützer und Anwohnergruppen gerne sähen, wie aus einem Reuters vorliegenden Planungsdokument hervorgeht.

Die Zahl der Flüge in Schiphol, einem der größten Drehkreuze Europas, steht in Frage, seit die niederländische Regierung im November unter dem Druck der Luftfahrtbranche, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union ihre Pläne für eine Obergrenze von 452.000 Flügen aufgeben musste.

In einem von Reuters eingesehenen Dokument der Royal Schiphol Group heißt es, dass 460.000 Flüge im Jahr 2024 das "bevorzugte Szenario" seien und mehr – bis zu 483.000 Flüge – nur möglich wären, wenn sich die Fluggesellschaften verpflichten würden, ihre Flugpläne zu ändern. Dies würde jedoch das Risiko von logistischen Pannen wie im Jahr 2022 erhöhen.

In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters erklärte der Flughafen, dass er noch mit den Airlines, dem niederländischen Zoll und der niederländischen Flugsicherung über die Möglichkeiten diskutiere.

"Wir befinden uns in einem Dilemma", sagte ein Sprecher. "Wir verstehen den Wunsch der Fluggesellschaften, mehr als die 460.000 Flüge durchzuführen. Allerdings stünde der Flughafen 2023 mit rund 435.000 Flügen vor betrieblichen Herausforderungen.

Die Iata bestätigte indes die Zahlen von Reuters. Die Iata sagte, der Flughafen erfinde Ausreden, die er nicht benutzt habe, als er Anfang des Jahres die Kürzungspläne der Regierung unterstützt habe, während er keine Anstrengungen unternehme, seine Probleme zu lösen.

Fluggesellschaften beobachten weitere Entwicklungen genau

"Fluggesellschaften, Reisende und Unternehmen, die von den Flugverbindungen in Schiphol profitieren, atmen auf", kommentierte die Iata die Entscheidung. Eigentlich sollte der Flughafen zu seiner alten Kapazität von 483.000 Flügen zurückkehren. Aber jetzt sieht es so aus, als ob die Kürzungen der Regierung durch die Hintertür wieder eingeführt werden".

"Die anhaltende Unsicherheit macht den Flughafen zum Gespött und zerstört das Vertrauen in die Position der Niederlande in der Weltluftfahrt", so die Iata weiter.

Ein Sprecher von KLM sagte, das Unternehmen bereite eine Antwort vor, könne sich aber erst nach der offiziellen Erklärung von Schiphol äußern, die im Laufe der Woche erwartet werde.

Jetblue gab zunächst keinen Kommentar ab. Anfang des Jahres hatte die Fluggesellschaft beim US-Verkehrsministerium Beschwerde gegen frühere Pläne des Slot-Koordinators von Schiphol eingelegt, der Fluggesellschaft Slots für den Sommer 2024 zu verweigern.

Neue Regierung unklar

Die scheidende niederländische Regierung hat erklärt, dass sie weiterhin der Ansicht ist, dass der Flughafen verkleinert werden muss, um die Umweltziele zu erreichen und die Lärmbelastung zu reduzieren.

Es ist jedoch unklar, ob dies auch weiterhin der Fall sein wird, nachdem rechtsgerichtete Parteien, die ein Wachstum in Schiphol befürworten, bei den nationalen Wahlen am 22. November an Boden gewonnen haben.

Vor der Pandemie wurden in Schiphol bis zu 500.000 Flüge abgefertigt.