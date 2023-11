Widerøe-Übernahme durch Norwegian: Norwegische Wettbewerbsbehörde kritisch

Die norwegische Wettbewerbsbehörde hat davor gewarnt, dass sie die Übernahme von Widerøe durch Norwegian Air womöglich blockieren werde. Eine Konsolidierung könnte zu weniger und teureren Flügen führen.

Sollte die Fusion genehmigt werden, gäbe es nur noch zwei Fluggesellschaften – Norwegian Air und SAS –, die in Norwegen um Kunden konkurrieren würden, so die Aufsichtsbehörde.

"Wir sehen ein reales Risiko, dass der Wettbewerb auf dem Markt in einer Weise geschwächt wird, die zu höheren Ticketpreisen und einem schlechteren Angebot für Passagiere in Norwegen führt", sagte die Direktorin der Wettbewerbsbehörde, Tina Soereide, in einer Erklärung. Mit nur zwei Akteuren auf dem Markt werde es auch einfacher, die Inlandspreise zu koordinieren, so die Behörde.

Die am 6. Juli angekündigte Übernahme wird auf 1,13 Milliarden Norwegische Kronen (rund 95 Millionen Euro) geschätzt, vorbehaltlich abschließender Anpassungen. Norwegian Air hofft, die Transaktion bis Ende des Jahres abschließen zu können.

Norwegian und Widerøe entäuscht

Sowohl Norwegian als auch Widerøe zeigten sich enttäuscht über die vorläufige Entscheidung der Regulierungsbehörde, glauben aber weiterhin an die Möglichkeit einer Genehmigung.

"Basierend auf den Fakten des Falls bin ich optimistisch, was das endgültige Ergebnis des Antragsverfahrens angeht", sagte Geir Karlsen, CEO von Norwegian Air, in einer Erklärung.

Widerøe äußerte sich, eine Einigung sei wichtig, um den Reiseverkehr im ländlichen Norwegen zu sichern.

Kombinierte Norwegian und Widerøe "nur ein kleiner Player"

"Wir stehen vor einer sich wandelnden europäischen Luftfahrtindustrie, und selbst eine kombinierte Norwegian und Widerøe wird im internationalen Kontext nur ein kleiner Player sein", so die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung.

Norwegian und Widerøe betreiben zusammen 107 Strecken in Norwegen, von denen sich fünf überschneiden, teilte Norwegian mit.

Die Unternehmen haben bis zum 8. Dezember Zeit, auf die Stellungnahme der Regulierungsbehörde zu reagieren. Die Behörde muss bis zum 3. Januar über ihr weiteres Vorgehen entscheiden.