Start-up will Überschallflug mit Wasserstoffantrieb revolutionieren

Ein europäisches Start-up-Unternehmen namens Destinus hat sich dem Wettbewerb um die Wiederbelebung des Überschallflugs angeschlossen. Das berichtet "The Standard". Gemeinsam mit führenden Anbietern wie Boom Supersonic, Venus Aerospace und Spike Aerospace strebt das Unternehmen an, den kommerziellen Überschallverkehr bis in die 2030er Jahre zurückzubringen.

Destinus plant den Bau eines Hyperschallflugzeugs, das mit einer Geschwindigkeit von Mach 5 fliegen soll – das entspricht der fünffachen Schallgeschwindigkeit. Das Besondere daran ist, dass das Flugzeug mit Wasserstoff betrieben werden soll und so keine Emissionen verursachen würde.

Der erste kommerzielle Prototyp des Flugzeugs wird voraussichtlich erst in sieben Jahren flugbereit sein. Die Betriebskosten sollen vergleichbar sein mit denen eines Geschäftsreiseflugzeugs – zumindest insofern die Preise für Wasserstoff um 25 bis 50 Prozent sinken. Destinus hebt sich von anderen Unternehmen ab, da es ein Flugzeug entwickeln will, das sowohl schneller als auch umweltfreundlicher ist.

Destinus 3 soll 28 Passagiere befördern

Destinus plant den Start des Prototyps Destinus 3. Dabei handelt es sich um ein unbemanntes Hyperschallflugzeug, das mit Flüssigwasserstoff betrieben wird. Es werden sowohl Unter- als auch Überschalltestflüge durchgeführt. Das Verkehrsflugzeug von Destinus wird voraussichtlich 28 Passagiere befördern können.

Die Kosten für einen Destinus-Prototypen liegen bei rund 100 Millionen US-Dollar, während die Entwicklung des Destinus-Hyperflugzeugs insgesamt etwa eine Milliarde US-Dollar kosten wird. Das Unternehmen hat bisher 40 Millionen US-Dollar an Risikokapital aufgebracht und 10 Millionen US-Dollar an Forschungsgeldern erhalten. Die Finanzierung des Projekts ist jedoch noch nicht gesichert.

Die Konkurrenz in der Branche ist groß. Das US-amerikanische Unternehmen Boom Supersonic mit seinem Flugzeug Overture hat bereits Bestellungen von United Airlines, American Airlines und Japan Airlines erhalten. Derzeit wird ein Erstflug im Jahr 2027 angepeilt.

Die Rückkehr zum Überschallflug gestaltet sich jedoch schwieriger als erwartet. Im letzten Jahr musste das Unternehmen Aerion seine Pläne aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aufgeben, obwohl es Aufträge im Wert von mehr als elf Milliarden US-Dollar erhalten hatte.