Kapitalismus in Reinkultur: Jetzt gibt es leere Flugzeugsitze zu mieten. Das hat den einzigen Zweck: zu verhindern, dass sich jemand draufsetzt. Die Idee von Eurowings und anderen ist ein super Business Case. Die Flieger sind wahrscheinlich eh noch nicht voll ausgelastet, aber so kommt auch für leere Sitze Geld rein. Die Abwesenheit von Fluggästen spart Gewicht und damit Kerosin, es entfallen Luftverkehrssteuer und verschiedene weitere Gebühren. Und Sicherheitskontrollen am Flughafen.

Auch die Servicekräfte haben weniger zu tun, denn virtuelle Fluggäste wollen kein Gummibrötchen und keinen Tomatensaft, können also auch weder krümeln noch kleckern, nicht mal meckern. Sie müssen nicht ermahnt werden, den Mundschutz zu tragen. Die Servicekräfte wird es freuen, denn manche von ihnen haben sicher schon das eine oder andere Mal gedacht: Ohne Paxe würde Fliegen eh mehr Spaß machen. Aber wartet nur bis zur nächsten Tarifrunde. Denn: Wendet man das Modell vollständig auf eine Kabine an, ergibt sich eine Minderbelastung des Kabinenpersonals von 33 Prozent.