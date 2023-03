Lufthansa macht mit "Cityline 2" weiter

Lufthansa hat eine Webseite für einen neuen Flugbetrieb online gestellt, der perspektivisch die kurzen und mittleren Zubringerflüge an die Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München übernehmen könnte.

City Airlines werde als neue Airline und jüngstes Mitglied der Lufthansa Group "die Qualität von Lufthansa und die Erfahrung von Lufthansa CityLine" an der Heimatbasis München vereinen, heißt es in der Unternehmensdarstellung. Auf Kurz- und Mittelstrecken werde City Airlines ein "ansprechendes Flugerlebnis in bewährter Lufthansa-Qualität" bieten.

Hinter dem Unternehmen steht den Angaben nach "ein hochprofessionelles Team in Cockpit und Kabine", das sich "durch Ausbildung nach Lufthansa-Standards" auszeichne. Man wolle aber "über den Tellerrand hinausschauen".

Die Webseite ist als Recruitment-Plattform ausgelegt, Stellenanzeigen gibt es aber noch keine. Den Start der Ausschreibungen kündigt City Airlines für den Sommer 2023 an. Abgebildet ist ein Airbus A320 Neo.

"Cityline 2" hat schon für viel Ärger gesorgt

Die schon lange geplante Gründung eines neuen, untarifierten Flugbetriebs in der Lufthansa Group hatte schon für viel Ärger unter der fliegenden Belegschaft gesorgt.

Unter dem Namen "Cityline 2" hatte das Management während Corona mit dem Aufbau einer Gesellschaft begonnen, die perspektivisch die kurzen und mittleren Zubringerflüge an die Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München übernehmen könnte.

Lufthansa hatte sich mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit im vergangenen Jahr auf einen zehnmonatigen Tariffrieden geeinigt. Dieser läuft bis zum 30. Juni. So lange wird hinter den Kulissen weiter über die zukünftige Personalstrategie verhandelt.

Ende Oktober hieß es dann, Lufthansa komme der Pilotengewerkschaft entgegen und verzichte auf die Gründung des untarifierten Zubringer-Flugbetriebs. Zeitgleich sollte auch Eurowings Discover tarifiert werden.

Im Streit mit den Piloten hatten sich die Arbeitgeber zuvor hart gegeben und angekündigt, weiteres Wachstum nicht mehr in Deutschland stattfinden zu lassen. Gleichzeitig baut Eurowings einen neuen Flugbetrieb auf Malta auf, der als Nachfolger für die österreichische Eurowings Europe abheben soll.

Das sollte bislang aber zunächst die einzige neue Gesellschaft bleiben. Die tariffreie Betriebsgesellschaft "Cityline 2" sollte dem Vernehmen nach zwar weiter vorangetrieben werden, allerdings sollen keine Piloten eingestellt und eine Nutzung mit der Gewerkschaft abgestimmt werden.