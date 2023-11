Lufthansa Cargo führt dritte Geschwindigkeitsoption für Luftfracht ein

Mit "td.Zoom" führt Lufthansa Cargo eine dritte Option der Versandtgeschwindigkeit für eilige Luftfracht ein. Eine Sendung von Shanghai über Zürich nach Frankfurt benötigt laut Unternehmen so nur 23 Stunden.

Eine Boeing 777F von Lufthansa Cargo startet in den bewölkten Himmel einer anderen Lufthansa-Maschine hinterher.

Lufthansa Cargo führt mit "td.Zoom" eine neue Geschwindigkeitskategorie für Luftfracht ein, die seit dem 1. November verfügbar ist. Neben "td.Pro" und "td.Flash" wird "td.Zoom" die dritte Option für besonders zeitkritische Fracht sein.

Mit "td.Zoom" können Kunden laut Mitteilung den schnellstmöglichen Service für ihre eiligen Sendungen wählen. Dies beinhaltet kurze Bearbeitungszeiten bei Export, Transit und Import sowie spezielle Abwicklungsprozesse ohne Gewichts- oder Größenbeschränkungen.

An den Lufthansa Cargo Hubs in Frankfurt, München und Wien ermöglichen spezielle Behandlungsverfahren eine schnelle Transportabwicklung mit Vorfeldüberwachung während des Be- und Entladeprozesses, einem dedizierten Rampentransfer vom Lager zum Flugzeug und umgekehrt sowie direkter Umladung im Transit von Flugzeug zu Flugzeug. Zusätzlich bietet "td.Zoom" einen persönlichen 24/7 Kundenservice, der die Sendungen proaktiv überwacht und bei möglichen Problemen sofort eingreift.

Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo, erklärt: "Ihre Sendung von Shanghai über Frankfurt nach Zürich benötigt normalerweise 45 Stunden mit 'td.Pro', 35 Stunden mit 'td.Flash' und bald nur noch 23 Stunden mit 'td.Zoom'."

"td.Zoom" steht für verschiedene Warengruppen zur Verfügung und kann mit den Lufthansa-Cargo-Produkten "General Cargo", "Dangerous Goods" und "Emergency" gebucht werden. Zusätzlich haben Kunden bei jeder Transportgeschwindigkeit die Möglichkeit, Zusatzleistungen wie "Sustainable Choice" zu buchen.