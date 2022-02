Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

Unabsehbar

Lufthansa will nun Corona hinter sich lassen und zu Ostern durchstarten. Wenn da mal nicht der Ukraine-Krieg und seine noch unabsehbaren Folgen für die Luftfahrt reingrätscht...

Da ist also Corona gerade auf dem Rückzug und jetzt beginnt ernsthaft Krieg in Europa? Was werden wir noch alles in den kommenden Tagen und Wochen dazu schreiben müssen? Nicht, dass am Ende wieder zivile Flugzeuge vom Himmel geschossen werden.

Für britische Fluggesellschaften ist der russische Luftraum als Gegenmaßnahme für Aeroflot-Einflugsperren jedenfalls bereits tabu. Die EU konnte sich dazu in ihrem Sanktionspaket nicht durchringen. Erste EU-Länder preschen nun aber vor und sperren russische Airlines aus.

Viel besser als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kann man es wohl nicht auf den Punkt bringen: "Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht", hat sie am Donnerstag zu den Geschehnissen in der Ukraine gesagt.

Große Pläne, und dann?

Vom Airbus "Cryoplane" (1990 ✝2002) hört man schon lange gar nichts mehr. Dann kam der Airbus "E-Fan" (2014 ✝2017), dann der "E-FanX" (*2017 ✝2020) sowie ein paar hübsche (aber übertriebene) Illustrationen von Wasserstoffflugzeugen. Und nun geht es direkt zum Superlativ Airbus A380-"ZEROe". Größer geht es nicht. Diesmal muss Airbus wirklich liefern.

Ein Airbus A380 als Testflugzeug mit einem Wasserstoff betriebenen Triebwerk an der linken Rumpfseite. © Airbus

Kennen Sie den Kita-Hit "Wir werden immer größer"? Darin geht es um Kinder, die sich immer weiter entwickeln, egal was passiert. Wäre es nicht toll, wenn es bei Airbus nicht nur mit den Klimaambitionen genau so einfach sein könnte?

♫ Sie werden immer größer, jedes Jahr ein Stück.

Sie werden immer größer, was für ein Glück.

Ganz egal, ob’s regnet, donnert oder schneit:

Sie werden immer größer und auch gescheit. ♫

Für immer Zukunft

Ich habe übrigens viele Reaktionen unserer Abonnenten auf meine Zeilen zum "ZEROe"-A380 und seinen Vorgängern im Plus-Newsletter vom Dienstag bekommen (Sie wissen ja, das, was Sie hier gerade lesen, bekommen airliners+ Abonnenten täglich im Abendbriefing). Besonders die von mir verlinkte - 20 Jahre alte - Airbus-Info zum Thema Wasserstoff hatte es vielen Lesern angetan. Der Tenor: Was haben die in all den Jahren gemacht?

Die Airbus-Ausführungen dazu von heute unterscheiden sich in der Tat nicht wesentlich von den aus dem Jahr 2001. Nun ja... bis auf die Fotos explodierender Wasserstoffautos und brennender Zeppeline in der Präsentation von damals. Hoffen wir, dass zumindest diese Probleme zwischenzeitlich gelöst sind.

Oder sollte die Zukunft tatsächlich nie anfangen? Freuen wir uns derweil über die kleinen Schritte. Swiss beklebt jetzt alle ihre Boeing 777 mit energiesparender Haifischschuppenplastikhaut. Auch das ist zwar schon seit 1996 möglich, aber hey! Ich serviere Ihnen hier ja auch nichts als alten Wein in neuen Schläuchen.