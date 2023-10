Flughafen Abu Dhabi gibt Eröffnungstermin für neues Terminal bekannt

Das neue Terminal A am Flughafen von Abu Dhabi wird offiziell am 1. November den Betrieb aufnehmen. Das Gebäude ist bereits seit 2017 fertiggestellt und soll nun von Etihad Airways am 31. Oktober feierlich eröffnet werden.

Das neue Terminal A am Abu Dhabi International Airport wird am 1. November den Betrieb aufnehmen. Zuvor wird Etihad Airways am 31. Oktober einen Eröffnungsflug durchführen. Das berichtete "Simple Flying" unter Berufung auf die "Emirates News Agency". Ab dem 14. November werden alle 28 Fluggesellschaften, die Abu Dhabi derzeit anfliegen, von Terminal A aus operieren.

Das Midfield-Terminal, das ursprünglich 2017 fertiggestellt werden sollte, wurde entwickelt, um das Wachstum von Abu Dhabis Etihad Airways im Wettbewerb mit den benachbarten globalen Fluggesellschaften Emirates und Qatar Airways zu unterstützen. Zudem soll das Gebäude über modernste Einrichtungen für Passagiere und Fluggesellschaften verfügen.

Die Übergangsphase für die Fluggesellschaften in Terminal A erfolgt in drei Phasen innerhalb von zwei Wochen: Nach dem Eröffnungsflug von Etihad am 31. Oktober werden Wizz Air und 15 weitere internationale Fluggesellschaften ab dem 1. November vom neuen Terminal aus operieren. Ab dem 9. November wird Etihad Airways 16 tägliche Flüge vom neuen Terminal durchführen, bevor die Fluggesellschaft am 14. November vollständig – gemeinsam mit Air Arabia und zehn weiteren Fluggesellschaften – umzieht.

Um auf die Eröffnung im November vorbereitet zu sein, sollen die Testläufe am 17. Oktober abgeschlossen werden. Insgesamt waren mehr als 11.000 Freiwillige aus der Abu Dhabi beteiligt.