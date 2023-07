Corendon Airlines führt an drei deutschen Flughäfen den Vorabend-Check-in ein. Wie die Fluggesellschaft mitteilt, ist der Service für fünf Euro ab sofort in Köln/Bonn, Düsseldorf und Hannover möglich. Wer sich und sein Gepäck am Vorabend eincheckt, kann am Abflugtag direkt zur Sicherheitskontrolle gehen.