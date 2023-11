Boeing restrukturiert Management – CSO Allen muss gehen

Boeing 777-Frachter in verschiedenen Stadien der Montage stehen in der Boeing-Produktionsstätte Everett.

Marc Allen wird Ende des Jahres als Chief Strategy Officer von Boeing zurücktreten und das Unternehmen 2024 verlassen, da der US-Flugzeughersteller seine Strategieabteilung verkleinert.

In einem Brief an die Mitarbeiter hat Boeing-CEO David Calhoun erklärt, dass der US-Flugzeughersteller die Position des Chief Strategy Officer in Zukunft nicht mehr besetzen wird.

Boeing werde seine Organisation für Strategie und Unternehmensentwicklung verkleinern und stattdessen "Strategieteams einrichten, die direkt mit den Geschäftseinheiten zusammenarbeiten, die sie unterstützen", so Calhoun.

"Diese Teams liefern wichtige Ratschläge und Erkenntnisse – und sie können am meisten bewirken, wenn sie mit den Menschen zusammenarbeiten, die unsere Produkte entwickeln, bauen und warten."

Finanzvorstand Brian West und Mike D'Ambrose, der oberste Personalchef des Unternehmens, werden laut Calhoun in den kommenden Monaten einen Plan zur Neuausrichtung der Strategieabteilung ausarbeiten.

Allen, der 2020 zum obersten Strategiechef von Boeing ernannt wurde, will Ende des Jahres von seinem Posten zurücktreten und das Unternehmen im Frühjahr verlassen, nachdem er eine beratende Rolle übernommen hat.

Allen war federführend bei der Übernahme des brasilianischen Flugzeugherstellers Embraer, die während der Marktturbulenzen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 abgebrochen wurde. Er war auch an der Überwachung eines Handelsstreits mit Airbus über Subventionen beteiligt.

Zuvor leitete er unter anderem die China-Abteilung von Boeing.

"Allen hat diese Organisation in den letzten drei Jahren hervorragend geführt, und wir sind überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel ist", sagte Calhoun.