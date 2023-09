Biman Bangladesh will zehn Airbus A350 bestellen

Airbus A350 in einem ANA-Hangar in Tokio.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat nach Angaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen Auftrag über zehn A350-Langstreckenflugzeuge aus Bangladesch erhalten.

"Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen in die europäische Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Zusage für zehn Airbus A350 ist wichtig", sagte Macron in einer Erklärung an die Medien nach einem Treffen mit der Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina.

Mahbub Ali, Bangladeschs stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt, sagte, dass zunächst zwei Flugzeuge bestellt würden.

"Wir haben zehn Flugzeuge in Etappen bestellt. Das technische Komitee ist derzeit mit der Evaluierung beschäftigt", so der Politiker.

Dies ist der erste Vertrag des südasiatischen Landes mit dem europäischen Flugzeughersteller und bedeutet eine Abkehr von der bislang von Boeing dominierten Flotte. Der Vertrag wurde aber noch nicht final unterzeichnet.

Diese Flugzeuge sollen auf neuen und bestehenden Strecken eingesetzt werden. Jedes Land hat Airbus und Boeing in seiner Flotte. Aber wir haben nur Boeing und keinen einzigen Airbus", sagte Ali.

Die 51 Jahre alte Fluggesellschaft Biman Bangladesh verfügt über eine Flotte von mehr als 20 Flugzeugen, von denen mehr als die Hälfte Großraumflugzeuge sind.