American Airlines will 20 Overture-Überschallfulgzeuge kaufen

American Airlines will zukünftig Überschallflüge anbieten und hat bei Boom Supersonic eine Anzahlung geleistet, die im Zweifel nicht erstattet wird. Bis zu 40 Overture-Jets könnten es werden.

American Airlines und Boom Supersonic haben sich über den Kauf von 20 Overture-Überschallflugzeugen geeinigt, wenn auch mit Einschränkungen.

Zum einen hat American Airlines eine Anzahlung in nicht bekannt gegebener Höhe getätigt. Laut der Fluggesellschaft kann diese nicht erstattet werden, Boom Supersonic kann mit dem Geld also uneingeschränkt arbeiten.

Doch an die Abnahme stellt American auch Bedingungen. So müsse Boom gewisse "Industriestandards" erreichen in Sachen Betrieb, Leistung und Sicherheit. Zudem hat die Fluggesellschaft noch eigene Wünsche, die berücksichtigt werden sollen. Erst dann kann eine Maschine abgenommen werden.

Mit den 20 Flugzeugen würde American Airlines den Konkurrenten United überholen, der bisher 15 Maschinen geordert hat. Mit Optionen würde allerdings United wieder zum größten Anbieter. Während American sich nur 20 weitere Optionen gesichert hat, sind es bei United 35.

Wann die erste Maschine bei American Airlines in Dienst gestellt wird, geht aus den Pressemitteilungen der Partner nicht hervor. Es ist also unklar, wer zuerst eine Maschine bekommt - United oder American. Die generellen Formulierungen sind bereits bekannt: Das Roll-Out der Overture soll 2025 geschehen und die ersten Passagiere sollen 2029 einsteigen können.

American Airlines nennt zumindest indirekt auch schon mögliche Routen von ihren Hubs in Los Angeles (LAX) und Miami. Von Los Angeles aus könnte es etwa in drei Stunden nach Honolulu gehen. Die Route Miami-London wäre in fünf Stunden umsetzbar. Das entspricht etwa grob der Hälfte der Zeit, die bislang mit üblichen Langstreckenjets benötigt wird.

