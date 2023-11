A4E fordert globale Rahmenbedingungen für verstärkten SAF-Einsatz

Im Rahmen der dritten Konferenz zu alternativen Kraftstoffen in der Luftfahrt (CAAF) in Dubai, die zeitgleich mit der Einführung der SAF-Verordnung der EU "ReFuelEU" stattfindet, appelliert die Organisation Airlines for Europe (A4E) an die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (Icao), eine globale Vision zur Reduzierung der CO2-Emissionen um vier bis fünf Prozent bis 2030 durch den verstärkten Einsatz alternativer Kraftstoffe zu entwickeln. Das teilt A4E mit.

A4E fordert zudem, einen globalen Rahmen zu schaffen, der Angebot und Nachfrage der nachhaltigen Kraftstoffe (SAF) fördert. Bei der dritten CAAF sollten Instrumente entwickelt werden, die von den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden können. Diese Instrumente umfassen die Bilanzierung von SAF, den Ausbau der Kapazitäten und die Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungen für SAF.

Laurent Donceel, stellvertretender Generaldirektor von A4E, äußerte sich im Vorfeld der CAAF: "Die Welt erwartet von der Luftfahrtindustrie Maßnahmen zur Fortsetzung des nachhaltigen Entwicklungspfads. Nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) sind entscheidend für die Zukunft der Luftfahrt, und es ist von großer Bedeutung, dass die Konferenz in dieser Woche zu einer globalen Vereinbarung über eine Netto-Null-Emission in der Luftfahrt führt und realistische Ziele für die Förderung von SAF festlegt. Globale Investitionen in SAF und die Förderung der Energiewende in der Luftfahrt werden weltweit viele Arbeitsplätze und Wachstum schaffen."

Europäische Fluggesellschaften planen laut A4E, zwischen 2025 und 2030 bis zu neun Millionen Tonnen SAF einzusetzen und damit rund 30 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Dies entspreche der jährlichen Emission von 1,1 Millionen Autos.