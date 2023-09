Mexiko verschiebt geplante Kapazitätsbegrenzungen in Mexiko Stadt

Die mexikanische Regierung hat die Pläne zur Kapazitätsbegrenzung ab bisherigen Hauptstadtflughafen auf Januar 2024 verschoben. Airlines und Verbände wehrten sich nach den Ankündigungen in der vergangenen Woche.

Volaris-Maschinen in Mexiko.

Die kurzfristig angekündigten Kapazitätsbegrenzungen am alten internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt wird auf Januar verschoben. Das teilte die mexikanische Regierung am Mittwoch mit.

Mit dem Dekret, das ursprünglich bereits mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober in Kraft treten sollte, will die Regierung die maximale Anzahl der Flüge von 52 auf 43 pro Stunde reduzieren.

In der Luftfahrtbranche hatte das Vorhaben Besorgnis ausgelöst. Die International Air Transport Association (Iata) erklärte vergangene Woche, dass die Regierung weder die Interessen der Verbraucher berücksichtige, noch den notwendigen Konsultationsprozess mit Betreibern und Nutzern einhalte.

Rund 1000 Flüge pro Woche seien von den Neuregelungen betroffen und müssten gestrichen werden, so die nationale Luftfahrtkammer Canaero in einer Erklärung vergangene Woche. Der Beschluss gelte nicht für internationale Flüge, hieß es weiter.

Das Dekret folgt auf frühere Flugbeschränkungen am alten Flughafen von Mexiko Stadt im vergangenen Jahr. Die Regierung hatte die Kapazitäten eingeschränkt, um den Luftraum der mexikanischen Hauptstadt zu entlasten. Gleichzeitig will man die Aktivität am neueren, staatlich betriebenen Felipe Angeles International Airport (AIFA) erhöhen.