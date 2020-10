Leipziger starten Petition gegen Militärdrehkreuz am Flughafen

In Leipzig regt sich Protest gegen ein mögliches Militärdrehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle, berichtet "Radio Leipzig". Unter dem Titel "Leipzig bleibt friedlich" haben Bürger eine Petition gegen die Pläne gestartet. Der Rüstungskonzern Rheinmetall plant am Flughafen ein Logistikzentrum für Militärhubschrauber.