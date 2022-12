Basiswissen Luftrecht (12)

Unternehmen und Beschäftigte in der Luftfahrt müssen viel Juristisches beachten. Die Rechtsanwältin Nina Naske erklärt im Tutorial auf airliners.de das rechtliche Basiswissen – nicht nur für Manager. Dieses Mal: Die Ausbildung von Luftfahrtpersonal.

Die Luftfahrt benötigt Beschäftigte mit besonderen Kenntnissen und Verständnis für die Abläufe und Notwendigkeiten der Luftfahrt. In Deutschland und anderswo sind deshalb spezialisierte Fachausbildungen eingerichtet worden, die das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln sollen, auf welche die Luftfahrt angewiesen ist.

Aber nur eine Reihe ganz spezifischer Anforderungen ergeben sich dazu aus den besonderen Rechtsvorschriften, an welche die Luftfahrt in der Europäischen Union sich halten muss. Der Rest ist zwar in vielen Fällen auch gesetzlich geregelt, beispielsweise Ausbildungsberufe wie für die Luftverkehrskaufleute oder ähnliches, die Luftrechtsvorschriften verlangen von den Unternehmen aber nicht, dass sie Menschen mit einer solchen Ausbildung einsetzen müssen.

Ausbildung von Cockpitpersonal

Zu den zwingenden Vorgaben, die dem Kernbestand des Luftrechts der Europäischen Union zu entnehmen sind, gehören die Vorschriften zur Ausbildung von Piloten. Die wesentlichen Rechtsvorschriften finden sich in der Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 in Verbindung mit der Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. 1178/2011.

Der Anhang I (Teil-FCL) der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 beinhaltet die Vorgaben an die Ausbildung und weitere Anforderungen, welche Piloten erfüllen müssen. Im gewerblichen Luftverkehr (commercial air transport), also bei der Beförderung von Passagieren, Post oder Fracht gegen Entgelt oder geldwerte Gegenleistung, dürfen nur Piloten mit einer Verkehrpilotenlizenz (air transport pilot licence, ATPL) oder, mit Einschränkungen, einer Berufspilotenlizenz (commerical pilot licence, CPL) tätig werden (siehe FCL.305 und FCL.505). Zusätzlich ist immer mindestens eine Musterberechtigung (type rating) erforderlich, um ein Luftfahrzeug des jeweiligen Musters als Piloten steuern zu dürfen.

Der Anhang IV (Teil-MED) der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 gibt die Kriterien für die Tauglichkeit (medical fitness) von Piloten und Flugbegleitern vor. Die grundsätzlich meist strengeren Anforderungen des Tauglichkeitszeugnisses der Klasse 1 müssen von Verkehrspiloten und Berufspiloten erfüllt werden.

Die Ausbildung von Verkehrspiloten und Berufspiloten darf nur von einer dafür zugelassenen Organisation für die Ausbildung von Piloten durchgeführt werden, das schreibt Artikel 10a der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 vor. Die Anforderungen, welche diese Organisation erfüllen muss, um eine solche Zulassung zu bekommen und aufrechtzuerhalten, sind in Anhang VII (Teil-ORA) der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 festgelegt. Eine Flugschule muss danach unter anderem über ein ausreichendes Managementsystem und qualifiziertes Führungspersonal verfügen. Für die Ausbildung müssen Fluglehrer (flight instructor) eingesetzt werden. Auch die Ausbildung von Fluglehrern hat nach Teil-FCL zu erfolgen. Die Betriebsorganisation muss in einem Betriebshandbuch (operations manual) beschrieben sein, für die Ausbildung muss die Flugschule geeignete Ausbildungsprogramme (training manuals) erstellen.

Ausbildung von Instandhaltungspersonal

Zwingende Vorgaben an die Qualifikation von Personal finden sich für die Luftfahrt außerdem, wenn es um die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit und Instandhaltung von Luftfahrzeugen geht. Die wesentlichen Rechtsvorschriften finden sich in der Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 in Verbindung mit der Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. 1321/2014.

Der Anhang III (Teil-66) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 legt unterschiedliche Arten von Lizenzen für freigabeberechtigtes Personal (aircraft maintenance licence) fest. 66.A.20 des Anhangs III (Teil-66) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 benennt zu jeder Art von Lizenz, zu welcher Art von Arbeiten und Freigabe nach Ausführung der Arbeiten die jeweilige Lizenz berechtigt, von Kategorie A und B mit ihren Unterkategorien bis hin zur Lizenz der Kategorie C, die zur Ausstellung von Freigabebescheinigungen berechtigt, nachdem an dem Luftfahrzeug "Base Maintenance" durchgeführt wurde.

Die Ausbildung von freigabeberechtigtem Personal darf nur von einer dafür zugelassenen Organisation durchgeführt werden, das schreibt Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 vor. Die Anforderungen, welche diese Organisation erfüllen muss, um eine solche Zulassung zu bekommen und aufrechtzuerhalten, sind in Anhang IV (Teil-147) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 festgelegt. Die Ausbildungsorganisation muss danach unter anderem über qualifizierte Führungskräfte und Ausbilder, aber auch über ausreichende Unterrichtswerkstätten und weitere Räume verfügen. Die Ausbildungsorganisation muss ein Handbuch erstellen, in dem die Betriebsorganisation, ein Organigramm mit Zuständigkeiten, die Ausbilder und Prüfer, eine Auflistung der Ausbildungslehrgänge und weitere Einzelheiten benannt sind.

Ausbildung in der Luftsicherheit

Wer die Anforderungen an die Flugschule und die Vorgaben für die Technikerschule vergleicht, der erkennt ein Muster wieder, das für die Luftfahrt typisch ist: Die Rechtsvorschriften machen Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens (Managementsystem, Qualifikation der Führungskräfte, Ausstattung von Räumen und so weiter) sowie außerdem konkrete Vorgaben für die eigentliche Tätigkeit (Ausbildungsinhalte). Vorgeschrieben ist außerdem, dass die Art und Weise, wie die Ausbildungsorganisation diese Vorgaben umsetzt und einhält, in einem Handbuch festgehalten wird. Vergleichbare Regelungen gelten auch für Luftfahrtunternehmen, für Entwicklungs- und Herstellungsbetriebe und für Instandhaltungsbetriebe.

Doch für die Ausbildung des Personals, das im Bereich der Luftsicherheit einzusetzen ist, findet sich -etwas überraschend- bisher noch keine vergleichbare Struktur, eine zugelassene Ausbildungsorganisation für Luftsicherheitspersonal gibt es den Rechtsvorschriften nach bisher nicht.

Einzuhalten sind insoweit die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 mit der Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. 2015/1998 sowie, in Deutschland, des deutschen Luftsicherheitsgesetzes.

Luftsicherheitspersonal muss unter Einhaltung der Anforderungen des Kapitels 11 der Verordnung (EU) Nr. 2015/1998 eingestellt und beschäftigt werden. Viele Unternehmen, vom Luftfahrtunternehmen bis hin zum Industriebetrieb, der seine Produkte als bekannter Versender per Luftfracht befördern lassen will, müssen diese Vorschriften einhalten. Vorgeschrieben ist, dass das Personal eine Zuverlässigkeitsüberprüfung durchlaufen haben muss.

In Deutschland ist dies die Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 7 des deutschen Luftsicherheitsgesetzes. Vorgegeben ist außerdem, welche Ausbildung erforderlich ist, damit bestimmte Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernommen werden dürfen. Vom Sicherheitsbeauftragten bis hin zur Luftsicherheitskontrollkraft, die Personen oder Fracht kontrolliert ("screened"), sind die Ausbildungsinhalte teils deckungsgleich, teils aufgabenbezogen und deshalb spezifisch anders aufgebaut.

Punkt 11.2.1.3. des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 2015/1998 regelt, dass die Schulungsinhalte von der zuständigen Behörde festzulegen sind, bevor ein zugelassener Ausbilder die Ausbildung durchführt oder computergestützte Schulungen stattfinden. Die Zulassung von Ausbildern erfolgt ebenfalls nach den Vorgaben von Kapitel 11 der Verordnung (EU) Nr. 2015/1998, dort sind auch die Qualifikationsanforderungen zu finden, die erfüllen muss, wer als Ausbilder zugelassen werden will. Nicht geregelt ist hingegen die Zulassung einer Ausbildungsorganisation. Unternehmen, die Luftsicherheitsschulungen anbieten, sind deshalb darauf angewiesen, dafür zugelassene Ausbilder einzusetzen. Es ist dabei dann der Ausbilder, der dafür verantwortlich ist, dass die Schulung den vorgegebenen Schulungsinhalten entspricht. Alternativ können computergestützte Schulungen angeboten werden.