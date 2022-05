ATR kündigt "Evo"-Variante ihrer Regionalflugzeuge an

SAF-tauglich, spritsparender, nachhaltiger und billiger zu betreiben, soll die neue ATR "Evo" sein. Bereits vor 2030 ist der Markteintritt geplant. Vom Basismodell ist der Flugzeughersteller bei seiner neuen Generation jedoch kaum abgewichen.

Auf ihrer Website beschreibt ATR, was die neue "Evo" ausmachen wird. Die Triebwerke sollen die Möglichkeit bieten, hybrid angetrieben zu werden, mehr Leistung für einen schnelleren Steigflug erbringen und in der Lage sein, bis zu 100-prozentiges SAF (Sustainable Aviation Fuel, nachhaltigen Flugtreibstoff) zu verbrennen. Zudem werden die Propeller optimiert – sehr viel mehr ändert sich an der Maschine im Vergleich zum herkömmlichen Modell, das in seiner Urform bereits seit den 1980er Jahren existiert, jedoch nicht.

Wie genau das Hybridsystem im neuen Triebwerk funktionieren soll, konnte ATR nicht genauer erläutern. Geplant sei ein System aus konventioneller Verbrennung und batterieelektrischem Antrieb, das beim Start und im Steigflug unterstützt, hieß es auf Anfrage. An den Spezifikationen und der Umsetzung werde derzeit aber noch gearbeitet. In den Pressematerialien zur "Evo" schreibt ATR nur von einem Triebwerk mit "hybrid capabilities".

Verbesserungen durch neue Triebwerke

Insgesamt soll die ATR "Evo" im Vergleich zu den aktuellen Modellen 20 Prozent weniger Treibstoff benötigen. "Bei der Verwendung von 100 Prozent SAF werden die Emissionen nahe Null liegen", sagt ATR-CEO Stefano Bortoli. Damit ist klar, dass die neue ATR-Generation eher ein Lückenfüller als ein großer Sprung in die Zukunft ist.

ATR ist ein Joint Venture zwischen Airbus und dem italienischen Leonardo-Konzern. Airbus selbst hat angekündigt, bis 2035 ein Regionalflugzeug mit Wasserstoffantrieb in Dienst stellen zu wollen. Somit bleibt für ATR nun erstmal im Wesentlichen Vieles beim Alten.

CGI-Bild eines Triebwerks an der neuen ATR "Evo". © ATR

Fabrice Vautier, Senior Vice President Commercial für ATR, erklärt, die ATR "Evo" werde für die Betreiber aber auch in Sachen Wartung wirtschaftlicher. Die Wartungskosten reduzierten sich den Angaben nach um ein Fünftel. "Das bedeutet, dass die Fluggesellschaften Strecken mit geringerer Nachfrage rentabler bedienen können und die Gemeinden von einer besseren Anbindung, mehr wichtigen Dienstleistungen und einer stärkeren wirtschaftlichen Entwicklung profitieren können", so Vautier.

Die Kabine der "Evo" soll ebenfalls überarbeitet werden. ATR wolle "leichtere Materialien aus biologischem Anbau", die sich recyceln ließen, verwenden. In den kommenden Monaten werde ATR mit Fluggesellschaften, Triebwerksherstellern und Systemanbietern zusammenarbeiten, um das Projekt "Evo" 2023 zu starten. Noch vor 2030 soll die Maschine auf den Markt kommen.