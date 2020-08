Jour fixe auf airliners.de: Alle vier Wochen freitags präsentieren wir die aktuelle Übersicht der wichtigsten Meldungen des Monats zu den Themen Flugsicherung und Drohnen.

Industrie

Die Corona-Pandemie stürzt Airbus in eine tiefe Krise. Der Konzern meldet für das erste Halbjahr einen Milliardenverlust. Mit Stellenstreichungen, Produktionsdrosselungen und weiteren Maßnahmen will Airbus durch die Krise kommen. Weiterlesen

Seit anderthalb Jahren reiht sich bei Boeing ein milliardenhoher Quartalsverlust an den nächsten. Diesmal sind es über 2 Milliarden Dollar. Jetzt soll die Fertigung der zivilen Langstreckenflugzeuge stark gekürzt werden. Die 747-8 wird ab 2022 gar nicht mehr gebaut. Weiterlesen

Ryanair sieht im Hinblick auf die bestellten 737 Max-200 Licht am Ende des Tunnels. Der Billigflieger rechnet nun damit, seine erste Maschine noch in diesem Jahr erhalten. Anfang des kommenden Jahre könnten 40 weite Maschinen kommen, schreibt "Flight Global".

Luftfahrtprofessor Christoph Brützel analysiert die Struktur der verfügbaren Weltflotte und die Perspektive des Marktes für Verkehrsflugzeuge. Dabei betrifft die Überkapazität deutlich stärker Schmalrumpfflugzeuge. Weiterlesen

Der britische Luftfahrt- und Rüstungskonzern BAE Systems hat im ersten Halbjahr besser abgeschnitten als erwartet. Der Konzernchef rechnet mit einer guten zweiten Jahreshälfte. Weiterlesen

Der Triebwerksbauer MTU wagt nach dem absehbaren Geschäftseinbruch durch die Corona-Krise neue Prognosen für das laufende Jahr. Das Unternehmen will schwarze Zahlen schreiben. Weiterlesen

Auch der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern Safran will nach einem Gewinneinbruch infolge der Corona-Krise wieder eine Prognose für das laufende Jahr abgeben. Die Hoffnungen liegen nun auf der Boeing 737 Max. Weiterlesen

Technik

Länger als einen Monat dürfen Verkehrsflugzeuge nicht am Boden stehen, es sei denn sie werden langfristig eingemottet. Statt "Werkstattflüge" durchzuführen um der Vorgabe zu entsprechen, hat sich Lufthansa für einen anderen Weg entschieden. Weiterlesen

Mit einer Vielzahl von Drohnenflügen in 18 Kilometern breiten Anflugkorridoren der Runways in Frankfurt und München will die Flugsicherung neue Detektionssysteme testen. Nach 125 Zwischenfällen im Vorjahr soll eine Lösung für das Problem zügig her. Weiterlesen

Fluggesellschaften wollen USB Typ C in ihren Kabinen. Doch die Nachfrage ist nicht so schnell gestiegen, wie von der Industrie erwartet wurde. Als Folge setzen Fluggesellschaften oft auf USB Typ A und C in Kombination. Weiterlesen

Der weitgehende Zusammenbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise hat dem Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT im ersten Halbjahr rote Zahlen eingebrockt. Analysten hatten jedoch mit einem höheren Verlust gerechnet. Weiterlesen