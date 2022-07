Die "Use it or lose it"-Slot-Regeln sollen wieder normal werden, die Airlines toben und die Flughäfen streichen. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Erinnern Sie sich noch an das große Drama rund um Gutscheine für Flüge, die wegen Corona ausgefallen sind? Jetzt ist das Kapitel geschlossen, die Gutscheine sind eingelöst oder ausgezahlt und alles könnte gut sein.

Könnte... denn aktuell geht es ja schon wieder los. Hoffentlich brauchen die Airlines dann nicht erneut eine EU-Selbstverpflichtung als Erinnerung, sich an die EU-Fluggastrechte zu halten...

Wenn man es bei derartigen Selbstverständlichkeiten mit der Kulanz untertreibt, kann das schnell zurückfeuern und so richtig teuer werden. Die Verbraucherschützer gehen schon in Position. Ich sag nur "Vorkassepraxis" und "automatische Entschädigung".

Sommer-Winter-Chaos

In dieses Chaos platzte dann die Meldung der Woche: Die EU-Kommission will die "Use it or lose it"-Slot-Regeln wieder von den aktuell reduzierten 64 auf die normalen 80 Prozent erhöhen.

Die Flughäfen fanden das natürlich sofort super: Die Airlines hätten ihre Kapazitäten ja zwischenzeitlich schon wieder so krass hochgefahren, dass nichts mehr geht.

Einen Tag verspätet kam dann auch die Replik der Iata. Die Airlines finden den EU-Vorschlag weniger super: Die Flughäfen bekämen es aktuell nicht einmal hin, alle koordinierten Flüge ordentlich abzuwickeln.

Dazu habe ich zwei Anmerkungen: Erstens geht es in dem EU-Vorschlag nicht um das aktuelle Sommerchaos, sondern um den kommenden Winter. Zweitens wäre es sicher zielführender, als Branche mit einer Stimme zu sprechen. Denn was uns allen im Winter noch blüht, wissen weder die Fluggesellschaften noch die Flughäfen.

Gleich verteilte Glückseligkeit

Dass der Flughafen Frankfurt die maximalen Kapazitäten kurzfristig noch weiter herunterfahren will, gefällt nicht allen Marktteilnehmern. Die Lufthansa allerdings schwebt in Glückseligkeit: Endlich, so heißt es vom Kranich, würden auch andere Airlines dazu beitragen, Flüge zu streichen.

Normal ist das alles nicht. Seit wann freuen sich Airlines, dass Flughafenkapazitäten zurückgefahren werden? Und in welchem Paralleluniversum ist es etwas Gutes, Flüge zu streichen? Aber es ist, wie es ist: Nach Corona ist eben vieles anders.

Doch auch dem Wettbewerb auf der Schiene ergeht es nicht besser. Der Alpen-Sylt-Nachtexpress, gepriesen als Luftfahrtkonkurrenz zwischen Nord- und Süddeutschland, macht jetzt sogar mitten in der Saison ganz dicht. So schafft man gleich verteilte Glückseligkeit unter allen Reisenden, egal ob am Boden oder in der Luft!