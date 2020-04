Feedback-Aufruf Wie läuft aktuell Ihre Arbeit am Flughafen?

Reisewarnungen, Kurzarbeit, Standort-Sorgen – wie erleben Sie als Flughafen-Mitarbeiter die Corona-Krise? Für einen Hintergrund-Artikel freuen wir uns auf Ihre Erfahrungen, Sorgen und Nöte, Hoffnungen und Forderungen.

Stille am Flughafen © Adobe Stock 105365390 / comscreen

Für eine Ende April auf airliners.de geplante Themenwoche „Corona am Boden – die deutschen Flughäfen und die historische Krise“ möchten wir einen -Text der Situation der zehntausenden Flughafen-Mitarbeiter in Deutschland widmen, die in der Krise ihre Branche leiden sehen und doch weiter systemrelevante Verantwortung tragen.

Entstehen soll ein möglichst vollständiges Bild – von nachvollziehbaren Zukunfts-Sorgen, aber auch möglichen Chancen für einzelne Standorte, Dienstleister, Geschäftsbereiche oder Tarifwerke.

Wie ist Ihr Verhältnis als Mitarbeiter zum Arbeitgeber? Und wie sehen Sie als Arbeitgeber die Forderungen von Mitarbeitern und Gewerkschaften?

Wie sieht der Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft aus? Wie sieht aktuell Ihr Arbeitsalltag in einem leeren Terminal aus und was sind Ihre Hoffnungen und Erwartungen für die Zeit nach Corona? Welche Forderungen haben Sie an die Politik?

Schreiben Sie uns

Wenn Sie an einem Flughafen arbeiten – auf dem Vorfeld, hinter den Kulissen oder im Dienstleistungs- und Servicebereich, egal in welcher Position, – freuen wir uns über ihre Berichte, Infos und Hinweise aus der Praxis.

Schreiben Sie uns unter nachrichten@airliners.de direkt an. Ihre Anonymität wird dabei von der Redaktion auf Wunsch selbstverständlich gewahrt. Oder nutzen Sie einfach unseren "Briefkasten".

Vielen Dank!

Ihre airliners.de-Redaktion