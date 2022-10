Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Wie komplex die tarifliche Situation in der Lufthansa Group ist – und allein schon bei der Eurowings – zeigt sich aktuell mal wieder bei Streiks. Die Piloten der Vereinigung Cockpit sollten einem Streikaufruf folgen – und die Airline ging dennoch relativ gelassen davon aus, dass nur rund die Hälfte der Flüge ausfallen würde.

Die Gelassenheit hat zum einen damit zu tun, dass lediglich die deutsche Eurowings bestreikt wurde. Eurowings Discover – also der Ferienflieger – oder auch Eurowings Europe – der Billigflieger mit Sitz in Wien und Stationen in ganz Europa – waren nicht betroffen und konnten helfend einspringen.

Am Donnerstag haben zudem weitere Airlines aus der Lufthansa Group geholfen, zusammen mit einigen der in Gewerkschaftskreisen so verhassten und von Arbeitgebern so geliebten Wetleasing-Partner. Dies in der Streikkommunikation nochmal eigens zu betonen, gönnte man sich bei Eurowings als Seitenhieb auf die Vereinigung Cockpit.

Wir sollten an dieser Stelle allerdings nicht vergessen, dass neben der Vereinigung Cockpit auch Verdi seit langer Zeit versucht, mehr als nur einen Fuß in die Cockpittür der Eurowings zu bekommen. Noch mehr Flugzeuge, die trotz Streikaufrufs nicht am Boden blieben.

Rollentausch

Eurowings hatte übrigens auch damit zu tun, dass die Rolle der Brussels Airlines in der Lufthansa Group lange Zeit nicht klar war. Erst sollten sich die Belgier selbst zur Punkt-zu-Punkt-Airline wandeln und sogar zumindest optisch in Eurowings aufgehen.

Eine Zeit lang flogen ab Deutschland sogar bereits etliche belgische Langstreckenflugzeuge für den Lufthansa-Billigflieger. Selbst die Verkehrszahlen der Brussels Airlines wurden vom Konzern nur noch zusammen mit denen der Eurowings ausgewiesen.

Brussels Airlines präsentiert vor einem Jahr ein neues Logo. © Brussels Airlines

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/11/download1-ylVmri__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Brussels Airlines"} }

Doch dann kam die Rolle rückwärts. Kurz vor Corona wurde ein eigenständiger Turnaround-Plan für Brussels entwickelt. Die Airline bekam einen neuen Chef und ein neues Logo.

Wie es jetzt für Brussels Airlines weitergehen soll, als nunmehr vollwertige Netzwerk-Airline im Lufthansa-Verbund, erläuterte uns diese Woche CFO Nina Öwerdieck im Interview. Lesenswert!