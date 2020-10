Ohne ehrliches Feedback keine Verbesserung. Das gilt auch für airliners.de - und darum bauen wir jetzt auf Sie: Sagen Sie uns Ihre Meinung. Als Dankeschön für Ihre Teilnahme an unserer Leserumfrage winken tolle Preise.

Liebe Leserin, lieber Leser,



spätestens mit Corona befindet sich die Luftverkehrswirtschaft in einem gewaltigen Veränderungsprozess. Die aktuellen Herausforderungen wollen wir zukünftig redaktionell noch intensiver begleiten.

In der Medienlandschaft ändern sich gleichzeitig die Möglichkeiten für die Refinanzierung durch Werbung grundlegend. Darum stellen wir unser Geschäftsmodell abseits der Werbung aktuell auf eine weitere Säule.

Mit airliners+ bieten wir Privatpersonen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen seit diesem Jahr die Möglichkeit, unsere Arbeit direkt zu unterstützen. Im Gegenzug erwartet unsere Abonnenten hinter der Paywall neben hintergründigem Luftfahrtjournalismus ein Layout ganz ohne blinkende Banner und Werbe-Tracker.

Unsere Ansprüche bei der Weiterentwicklung unseres Angebots - sowohl vor als auch hinter der neuen Paywall - richten sich an den Anforderungen, die Sie als Leser an ein modernes Fachinformationsangebot im Internet haben. In regelmäßigen Abständen fragen wir unsere Leser daher, wie wir airliners.de weiter verbessern können.

Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus airliners.de herausholen. Helfen Sie uns dabei, indem Sie uns Ihre Meinung sagen, offen und ehrlich. Die Teilnahme ist anonym und dauert rund fünf Minuten:





Nach der Umfrage haben Sie optional die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 3x eine "airliners+ Privat"-Jahresmitgliedschaft im Wert von je 95,40 Euro oder (falls Sie schon ein Abo haben) einen Gutschein im selben Wert für den Onlineshop "RBF-Originals.de".

Vielen Dank für Ihr Engagement und viel Glück bei der Verlosung!

David Haße

Herausgeber airliners.de