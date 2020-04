Politik & Gesellschaft Staatsgelder, Quarantäneregeln, Kompetenzgerangel

Das wöchentliche airliners.de-Politik-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit Warnungen vor dem Staatshilfe-"Testfall" Lufthansa, dem zynischen Element in der aktuellen Steuererhöhung fürs Fliegen und der Zwangsquarantäne für alle Fluggäste aus dem Ausland.

Diskussion um Staatsbeihilfen für Airlines

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat sich gegen eine Verstaatlichung der Lufthansa ausgesprochen. Er glaube, "dass die Grundidee einer Verstaatlichung, bei der der Staat die Mehrheit und die Führung von Unternehmen übernimmt, uns langfristig nicht weiterbringt", sagte der Grünen-Politiker der "Frankfurter Rundschau".

Die Bundesregierung verhandelt derzeit mit Lufthansa um Staatshilfen. Während um die konkrete Ausgestaltung gerungen wird, warnt das Wirtschaftsministerium andere Behörden davor, sich einzumischen und sieht die eigene Verhandlungsposition in Gefahr. Weiterlesen

Nach der abgesagten Übernahme durch PGL beteuert Condor, nicht völlig unvorbereitet zu sein. Die Verhandlungen mit dem Bund laufen, ein bestimmtes Modell scheint bereits der Favorit zu sein. Die Gewerkschaften fordern derweil schnelle Hilfen. Weiterlesen

Angesichts der drohenden Ausbreitung von SARS-CoV-2/ COVID-19 greifen die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Dazu gehört auch die Gewähr von Staatsbeihilfen. Luftrechtskolumnistin Nina Naske hat sich Details genauer angeschaut. Weiterlesen

Austrian Airlines wird in der Corona-Krise staatliche Unterstützung benötigen. Bei Gesprächen geht es laut Airline-Chef Alexis von Hoensbroech vor allem um Staatsgarantien - und nicht um eine Minderheitsbeteiligung. Weiterlesen

Der Touristikkonzern Tui erhält bereits einen staatlich abgesicherten Milliardenkredit. Aufgrund der Höhe waren noch Nachverhandlungen mit dem Bund und Banken notwendig. Eine Prognose der weiteren Geschäftsentwicklung traut sich Tui nicht mehr zu. Weiterlesen

Der Schweizer Bundesrat will angesichts der Corona-Krise zeitnah ein Kreditprogramm für die Luftfahrtbranche im Land starten, vor allem die großen Fluggesellschaften sind im Fokus. Doch es gibt klare Bedingungen für Staatshilfen. Weiterlesen

So wird die Schweizer Regierung Swiss und Easyjet mit staatlichen Rettungsgeldern unterstützen, berichtet der "SRF". Die Fluggesellschaften sollen Bankgarantien erhalten. Gleichzeitig sind die Hilfen an Bedingungen geknüpft. Das Geld darf nicht in die Mutterländer abfliessen und die gewährten Darlehen müssen zurückbezahlt werden, bevor Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet werden.

Die italienische Regierung plant kurzfristig die Gründung einer neuen staatlichen Gesellschaft, die Alitalia übernehmen soll, schreibt "kurier.at". Die Airline soll künftig kleiner sein, gehe aus einem Treffen der Gewerkschaften mit der Regierung hervor.

Auch Air France-KLM meldet Finanzierungsbedarf an. Bei der Airline-Gruppe sitzen gleich zwei Staaten an Bord. Die Rede ist von Milliarden-Unterstützungen. Weiterlesen

Flugzeughersteller Airbus will die Corona-Krise ohne staatlichen Hilfen überstehen. Nach einem Bericht vom "Handelsblatt" ist Airbus-Chef Guillaume Faury partout gegen staatliche Hilfen. Die Liquidität sei gesichert. Kurzarbeit muss das Unternehmen aber in Anspruch nehmen.

Corona-Luftverkehrspolitik

Den Security-Dienstleister brechen mit dem weitgehenden Ausfall der Luftsicherheitskontrollen wichtige Umsätze weg. Dass die umfassend überprüften Kontrolleure in der Corona-Krise nicht anderweitig eingesetzt werden können, sorgt für Ärger. Weiterlesen

Im Kampf gegen die Corona-Epidemie hat der Bund eine "Luftbrücke" für Transporte mit dringend benötigter Schutzausrüstung aus China nach Deutschland organisiert. Weiterlesen

Airlines und Tourismuswirtschaft fordern zum Schutz ihrer Liquidität, allen Erstattungsforderungen in der Corona-Krise mit Gutscheinen begegnen zu dürfen. Die Regierung setzt sich dafür ein, aber die EU-Kommission ist vorsichtig. Weiterlesen

Zahlreiche Reiseveranstalter haben nun bereits angekündigt, offene Beträge für in Folge der Corona-Pandemie ausgefallene Reisen doch zurückzuerstatten, berichtetet die "FAZ". Die Veranstalter versuchen gleichzeitig, die Gutscheinlösung attraktiver zu machen und gewähren verschiedene Vergünstigungen.

Wegen der Corona-Krise ist die Zahl derjenigen, die nach Deutschland einreisen, stark gesunken. Wer jetzt noch kommt, muss aufgrund neuer Quarantäne-Richtlinien zwei Wochen daheim bleiben. Allein am Flughafen Frankfurt sind Tausende Heimkehrer betroffen. Weiterlesen

Der Betrieb an deutschen Flughäfen ist aufgrund der Corona-Krise fast vollständig zum Erliegen gekommen. Der Flughafenverband ADV fordert nun Liquiditätshilfen und Kostenübernahmen für die Aufrechterhaltung des Betriebs im Rahmen der Daseinsvorsorge. Weiterlesen

Das Land Hessen wird Mitglied der Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. Als gemeinnützige Initiative setzt sich aireg nach eigenen Angaben "für die Verfügbarkeit und Verwendung von erneuerbaren Energien in der Luftfahrt ein, um die ehrgeizigen CO2-Minderungsziele der Luftverkehrswirtschaft zu erreichen".