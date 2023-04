Nächster Security-Streiktag führt zu Flugstreichungen

Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals führen am Freitag erneut zu Hunderten Flugausfällen. In der Politik beginnen erneut Diskussionen um das Streikrecht. Verdi zeigt sich derweil "sehr zufrieden" mit Streikauswirkungen.

Warnstreiks des Sicherheitspersonals haben am Freitag erneut für zahlreiche Flugausfälle an mehreren deutschen Flughäfen gesorgt. Zu den bereits am Donnerstag bestreikten Airports Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg kam nun auch der Stuttgarter Flughafen dazu. Von dort starteten am Freitagvormittag keine Passagiermaschinen, wie der Flughafen mitteilte.

Am Airport Köln/Bonn sollen laut einem Sprecher 170 der ursprünglich geplanten 211 Flüge ausfallen. In Düsseldorf sind rund 160 von 400 Flügen betroffen. Im Gegensatz zu Starts sind Landungen in Stuttgart möglich, auch hier gibt es laut dem Flughafen aber Ausfälle. In Baden-Württemberg gibt es auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (Baden-Airpark) Warnstreiks, die für längere Wartezeiten und kurzfristige Flugstreichungen sorgen.

Passagiere waren vorab informiert. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn war es am Freitagmorgen nach Angaben von Flughafensprechern in den Terminals recht leer.

Verdi "sehr zufrieden" mit Streikauswirkungen

Der zweite Streiktag des Sicherheitspersonals an deutschen Flughäfen ist damit nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi am Freitag "gut" angelaufen.

In Hamburg, Köln/Bonn und Düsseldorf sei "gar nichts los", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft am Morgen der Nachrichtenagentur AFP. Stuttgart sei auch "weitgehend zu", sagte der Verdi-Sprecher, in Karlsruhe hoben Flieger am Morgen "mit Verspätung ab", hieß es weiter. Dort recherchiere Verdi, ob womöglich Streikbrecher im Einsatz seien.

Insgesamt ist die Gewerkschaft nach eigenen Angaben aber "sehr zufrieden" mit den Plänen und der Umsetzung des Streikaufrufs. Verdi hoffe, dass der Ausstand ein ausreichendes Signal an die Arbeitgeber sei.

Nächste Verhandlungen Ende April

Die Arbeitgeber reagierten mit Unverständnis auf die erneuten Warnstreiks. "In Verhandlungen ist es üblich, dass jede Seite Zugeständnisse macht, aber Verdi ist bei der Maximalforderung geblieben", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), Udo Hansen.

Der BDLS bezeichnet die geplanten Verdi-Streiks als "völlig überzogen". Immer wieder werde vergessen, dass bereits zum April Entgelterhöhungen realisiert wurden. Zu den Zeitzuschlägen habe man ein Angebot "im Rahmen des wirtschaftlich machbaren" vorgelegt.

Schon am Donnerstag waren wegen des Warnstreiks des Sicherheitspersonals fast 100.000 Flugpassagiere am Boden geblieben. Verdi will mit den Warnstreiks erreichen, dass die Arbeitgeber die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit erhöhen sowie die Überstunden besser entlohnen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 27. und 28. April geplant.

Diskussion um Streikrecht

Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann (CDU), sagte den Sendern RTL und ntv, dass Arbeitskämpfe "unberechenbar geworden sind". Es gebe, anders als in vielen anderen europäischen Ländern, keine Regeln, kritisierte sie. Niemand wolle das Streikrecht einschränken.

"Aber auch bei Streiks müssen Maß und Mitte berücksichtigt werden. Es geht im Grunde nur um mehr Fairness. Und dafür sollten sichergestellt sein: Ankündigungsfristen, Notdienste und die vorherige Durchführung von Schlichtungsverfahren."

Auch der BDL forderte nach den jüngsten Streiks an Flughäfen eine Verschärfung des Streikrechts. Der Luftfahrverband begründet dies mit der Vielzahl verschiedener Tarifverträge in der Branche, sodass eine friedensstiftende Funktion hier nicht greife.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, betonte dagegen, Streiks im Arbeitskampf seien ein "guter Grundsatz in unserer Demokratie". In Deutschland gebe es "extrem wenige Streiktage im internationalen Vergleich", fügte sie gegenüber RTL und ntv hinzu.