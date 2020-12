Zweite Corona-Welle lässt Luftverkehr neu einbrechen

Die zweite Corona-Welle fegt die Terminals in Deutschland wieder nahezu leer. Während in Saarbrücken niemand flog, verzeichnet der Flughafen Dortmund den geringsten prozentualen Rückgang. Das Frachtgeschäft wächst weiter.

An den deutschen Flughäfen checkt nur noch ein Zehntel der üblichen Passagierzahl ein. Im November waren es an den 21 Verkehrsflughäfen noch 1,69 Millionen Fluggäste. Das war kaum mehr, als ein Flughafen wie Hamburg vor der Krise monatlich allein bewältigte.

Auch an Weihnachten sei nicht mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen, teilte der Branchenverband ADV der Deutschen Presse-Agentur mit. "Nur noch absolut notwendige Reisen werden unternommen. Private, touristische und Businessreisen finden so gut wie nicht statt."

90 Prozent Minus im November

Im Zeitraum von Januar bis November lagen die Passagierzahlen knapp drei Viertel unter dem Vorjahreswert bei rund 61 Millionen. Nach dem Zusammenbruch des Luftverkehrs in der ersten Corona-Welle im März und April war die Passagierzahl bis August auf knapp ein Viertel der Zahlen von 2019 gestiegen. Seither geht es wieder abwärts. Im November betrug das Minus gut 90 Prozent.

"Das Bild an Deutschlands Flughäfen ist unverändert trostlos, das Verkehrsaufkommen hängt im Lockdown fest", sagte Ralph Beisel, der Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV). "Die Flughäfen arbeiten fernab jeder Wirtschaftlichkeit." Dennoch erhielten sie den Betrieb als Teil der Daseinsvorsorge aufrecht. Sie seien deshalb auf staatliche Zuschüsse angewiesen.

Passagierzahlen während Corona und im Jahresvergleich KW 2019 2020 2 3386446 3419270 3 3428605 3373029 4 3520583 3419750 5 3586855 3504258 6 3722868 3442378 7 3925046 3584486 8 4062985 3869477 9 4165236 3674885 10 4157264 3037660 11 4436412 2400185 12 4314992 904323 13 4374110 203300 14 4677718 96646 15 5028805 68261 16 4835650 55576 17 5069053 69224 18 4837288 73049 19 4971308 84557 20 5032714 98314 21 5200744 116058 22 5106103 133956 23 5393457 201375 24 5417752 226833 25 5421807 408846 26 5688757 494873 27 5476269 808446 28 5544302 965241 29 5605714 1153192 30 5615057 1235438 31 5654786 1342876 32 5537911 1412983 33 5445087 1369829 34 5463913 1278130 35 5471826 1215378 36 5544104 1174612 37 5592602 1118729 38 5669120 1082711 39 5754683 1051354 40 5585687 1047993 41 5596185 1012228 42 5442648 940454 43 5147257 817157 44 4460164 632316 45 4018413 479447 46 4125174 360192 47 4015526 345030 48 3976094 340050 49 3924092 372155 50 3971576 418738 Wöchentliche Passagierzahlen an deutschen Flughäfen 2019 und 2020. Quelle: ADV

Am besten stand im November noch der Flughafen Dortmund da, wo der Passagierrückgang knapp 78 Prozent betrug. Am größten deutschen Airport in Frankfurt waren es minus 87 Prozent. Kleinere Flughäfen trifft die Krise noch stärker: In Paderborn wurden gerade mal 414 Passagiere gezählt, in Erfurt 114. In Saarbrücken flog niemand.

Fracht legt erneut zu

Einen Wachstumstrend gibt es aber: Den dritten Monat in Folge wurde mehr Fracht geflogen. Im Jahresverlauf liege die Cargo-Menge mit rund 4,2 Millionen Tonnen nur noch um 5,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Es gab vier Mal so viele Flüge von Frachtmaschinen als von Passagierflugzeugen. "Dieser Wachstumstrend trägt die Hoffnung in sich, wieder als Frühindikator für eine sich erholende Konjunktur zu stehen", hieß es bei dem Verband.