Zwangstest für Reiserückkehrer aus Risikogebieten beschlossen

Wer aus einem Risikoland nach Deutschland zurückkehrt, muss vom 11. Januar an bei der Einreise zwingend einen Coronatest vorweisen, meldet "Reise vor 9". Die Regelung würde also derzeit für nahezu alle beliebten Reisezielen gelten, so das Portal.