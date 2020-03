Der ehemalige Sunexpress-Chef Jens Bischof ist neuer Geschäftsführer von Eurowings . Laut Mitteilung hat er seine neue Aufgabe am 2. März angetreten. Bischof folgt auf Thorsten Dirks, der im Vorstand der Lufthansa Group ab sofort das Ressort "IT, Digital und Innovation" verantwortet.

Der Geschäftsführer des Flughafens Niederrhein, Ludger van Bebber , soll künftiger Airport-Chef in Dortmund werden. Das schreiben die " Ruhrnachrichten ". Gegenüber der " Rheinische Post " bestätigt van Bebber, dass es Gespräche gegeben hat.

Michael Schober ist seit 1. März neuer Senior Manager Direct Sales des deutsch-türkischen Ferienfliegers Sunexpress. Er berichtet in seiner Position direkt an Chief Commercial Officer Peter Glade. Schober folgt auf Achim Lameyer, der Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde.