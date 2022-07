Zuspruch und Kritik am Lufthansa-Streik

Linken-Chefin Janine Wissler hat den für Mittwoch angekündigten Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals begrüßt: "Die Arbeitsbedingungen des Bodenpersonals an den Flughäfen sind hart und die Bezahlung ist bei weitem nicht angemessen", sagte sie am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Forderung der Gewerkschaft Verdi nach 9,5 Prozent mehr Gehalt sei bei einer Inflation von rund acht Prozent "mehr als angemessen".

Wissler appellierte an die Fluggäste, sich solidarisch zu zeigen: "Wer in den vergangenen Wochen in stundenlangen Schlangen am Flughafen stand, muss wissen: Das lag nicht an Streiks, das lag daran, dass die Arbeitgeber kein Personal finden, weil sie zu schlecht bezahlen." Jede Schlange an Flughäfen der letzten Wochen sei ein Beweis dafür, wie notwendig der Streik sei.

Janine Wissler © DIE LINKE / Hanna Hoeft

Die Linken-Chefin kritisierte, dass während der Corona-Krise "massiv" Personal abgebaut worden sei. Das fehle jetzt an allen Ecken und Enden und damit sei die Belastung weiter gestiegen. Die Arbeitgeber hätten die Möglichkeit, den Streik schnell zu beenden, sagte Wissler: Sie müssten dazu auf die Forderung von Verdi eingehen.

Lufthansa-Vorstand kritisiert "extreme Eskalation" des Tarifkonflikts

Harry Hohmeister. © Lufthansa

Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister kritisierte dagegen eine "extreme Eskalation" des Tarifstreits. "Dieser Streik ist vollkommen unverständlich", sagte er der "Bild"-Zeitung. In einer ohnehin schwierigen Zeit, in der das Unternehmen dringend seinen guten Ruf wiederherstellen müsse, schädige der Arbeitskampf langfristig und nachhaltig das Vertrauen der Kunden in die Lufthansa.

Der Streik treffe die Lufthansa-Kunden hart und zeige, "dass Verdi keine Rücksicht nimmt auf alle, die sich so lange auf ihren Sommerurlaub gefreut haben. Die Gewerkschaft zerstört mit ihrem Streik in der Hauptreisezeit Urlaubsträume. Das ist extrem bitter und frustrierend." Lufthansa habe "ein mehr als faires Angebot mit sehr substanziellen Vergütungssteigerungen vorgelegt", betonte Hohmeister.

Unions-Fraktionsvize sieht im Konflikt kein verantwortungsvolles Handeln

Ulrich Lange © Ulrich Lange / Steffen Böttcher

Auch Unions-Fraktionsvize Ulrich Lange kritisiert den Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bei der Lufthansa. Der CSU-Politiker sagte am Dienstag der DPA: "Tarifautonomie ist ein hohes Gut. In die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften soll sich die Politik nicht einmischen. Aber Tarifautonomie erfordert auch verantwortungsvolles Handeln. Das erkenne ich nicht angesichts der ohnehin bereits chaotischen Lage an vielen Flughäfen und der Vorfreude vieler Menschen auf ihren Jahresurlaub."

Ohne Rettung durch Steuergelder gebe es die Lufthansa nicht mehr, sagte Lange mit Blick auf ein milliardenschweres Stützungspaket des Bundes für die Lufthansa während der Corona-Pandemie. "Jetzt verdirbt ein Streik denen den Urlaub, die mit ihren Steuergeldern die Arbeitsplätze bei der Lufthansa gerettet haben. Das ist nicht verantwortungsbewusst. Ich hoffe, dass alle Seiten zügig an den Verhandlungstisch zurückkehren."

Die Lufthansa muss wegen des Warnstreiks des Bodenpersonals am Mittwoch fast alle Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München streichen. Rund 134.000 Passagiere sind betroffen, wie die Lufthansa mitteilte. Verdi hat von 03.45 Uhr am Mittwoch bis 06.00 Uhr am Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen.

Die Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und Verdi für die rund 20.000 Beschäftigten am Boden waren in der zweiten Runde Mitte Juli ohne Ergebnis geblieben. Die Gewerkschaft fordert 9,5 Prozent mehr Lohn und einen Mindeststundenlohn von 13 Euro bei zwölf Monaten Laufzeit. Die Lufthansa legte ein Angebot aus Festbeträgen und einer von der Geschäftsentwicklung abhängigen Komponente bei einer Laufzeit von 18 Monaten vor. Die nächste Verhandlungsrunde ist in der kommenden Woche ab Mittwoch.