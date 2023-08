Nach Beinahe-Zusammenstößen: FAA will Sicherheitsbesprechungen durchführen

Nach einer Reihe von Beinahe-Zusammenstößen will die FAA Besprechungen zur Flugsicherheit im Flughafenumfeld durchführen. Bei den Treffen des "Runway Safety Action Team" kommen verschiedene Parteien zusammen, um Risiken zu identifizieren und zu beseitigen.

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) kündigte an, dass sie in den kommenden Wochen an 90 Flughäfen Sicherheitsbesprechungen zu Start- und Landebahnen abhalten wird, nachdem es zu einer Reihe von beunruhigenden Beinahe-Zusammenstößen gekommen war.

Anfang des Monats gaben die FAA und das National Transportation Safety Board (NTSB) bekannt, dass sie einen Beinahe-Zusammenstoß zwischen einer Boeing 737 der Southwest Airlines und einem Businessjet des Typs Cessna Citation 560X in San Diego untersuchen. Das NTSB untersucht seit Januar sieben Kollisionen auf Start- und Landebahnen, darunter auch den Vorfall in San Diego.

Im März erklärte die FAA, dass sie nach den Beinahe-Zusammenstößen Maßnahmen ergreife, um die Flugsicherungsverfahren zu verbessern, und teilte den Mitarbeitern mit: "Es besteht kein Zweifel, dass wir zu viele Beinahe-Zusammenstöße haben."

Bei den Treffen des "Runway Safety Action Team", die bis Ende September stattfinden, werden laut FAA Vertreter der FAA-Flugbetriebsorganisation, Fluggesellschaften, Piloten, Fahrer von Flughafenfahrzeugen und weitere zusammenkommen, "um Risiken für die Sicherheit auf der Start- und Landebahn an diesem Flughafen zu identifizieren und Pläne zu entwickeln, um diese Risiken zu mindern oder zu beseitigen".

Die Behörde teilte mit, ihre vorläufige Untersuchung des Vorfalls vom 11. August habe ergeben, dass ein Fluglotse am San Diego International Airport der Cessna die Landeerlaubnis erteilt habe, obwohl der Flug 2493 der Southwest Airlines bereits angewiesen worden war, auf dieselbe Landebahn zu rollen und auf Anweisungen zum Abflug zu warten.

Ein ähnlicher Beinahe-Zusammenstoß ereignete sich im Februar in Austin, Texas, als sich ein Frachtflugzeug von Fedex und eine Boeing 737 von Southwest bei schlechten Sichtverhältnissen bis auf etwa 35 Meter näherten. Der Fluglotse hatte der Fedex-Maschine die Landung und der Southwest-Maschine die Startfreigabe erteilt.

Die FAA hielt einen Sicherheitsgipfel ab und gab im März eine Sicherheitswarnung an Fluggesellschaften, Piloten und andere Personen heraus, in der sie darauf hinwies, dass "weiterhin Wachsamkeit und Aufmerksamkeit erforderlich sind, um Sicherheitsrisiken zu verringern".