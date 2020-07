Zusätzliches Testzentrum am Frankfurter Flughafen kommt

Am Frankfurter Flughafen soll in Kürze ein weiteres Corona-Testzentrum für Reisende entstehen. Dort sollen die Tests für die Reisenden aus Risikogebieten kostenlos angeboten werden. Eine entsprechende Anordnung der Regierung ist in Vorbereitung.