Zunehmendes GPS-Stören bedroht Flugsicherheit – Iata plant Maßnahmen

Die Luftfahrtbranche diskutiert Sicherheitsbedenken bezüglich GPS-Spoofing, also dem Stören von GPS. Die Iata will sich nun schnellstmöglich mit Branchenvertretern treffen, um Gegenmaßnahmen zu besprechen. Ein Treffen ist für Januar 2024 geplant.

Führende Vertreter der globalen Luftfahrtbranche werden sich im Januar 2024 treffen, um Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der zunehmenden Störung des GPS durch Cyber-Angreifer, die Flugzeuge vom Kurs abbringen, zu diskutieren, sagte ein Vertreter der International Air Transport Association (Iata).

Das Spoofing des Global Positioning System (GPS) hat in den letzten Monaten stark zugenommen. Dabei werden gefälschte Signale verwendet, um die Wahrnehmung von Zeit oder Ort zu verändern, was eine Bedrohung für Flugzeuge, Schiffe und das Militär darstellt.

Das Navigationssystem eines Flugzeugs dann zeigt an, dass es sich an einem anderen Ort befindet – ein Sicherheitsrisiko, wenn ein Flugzeug in den Luftraum eines feindlichen Landes gelenkt wird. Spoofing ist in Konfliktgebieten und Gebieten mit sensiblen militärischen Zielen weit verbreitet.

"Weil es zugenommen hat, müssen wir dringend eine Lösung finden", sagte Nick Careen, Iata-Chef für Operationen, Sicherheit und Gefahrenabwehr, bei einer Medienveranstaltung in Genf. Er nannte keinen Termin für das Branchentreffen, sagte aber, dass die Gespräche zwischen Regierungen, Militär und Flugzeugherstellern dringlicher geworden seien.

Die Flugzeughersteller haben in den letzten Monaten Richtlinien herausgegeben, nachdem das Luftfahrtberatungsgremium "OPSGROUP" auf eine Zunahme von Spoofing-Angriffen auf Privat- und Geschäftsflugzeuge im Nahen Osten, einschließlich Irak, Iran und Israel, sowie in der Schwarzmeerregion hingewiesen hatte.