ZIM Flugsitz nimmt Verhandlungen zu Sanierungskonzept vor

Nachdem sich die ZIM Flugsitz GmbH im Juli in eine Insolvenz in Eigenverwaltung begeben hat, würden nun die Verhandlungen zu einem Sanierungskonzept beginnen, teilte das Unternehmen mit. Dieses sehe vor, beide Standorte in Markdorf und Schwerin zu erhalten, wobei sich Schwerin stärker spezialisieren solle.