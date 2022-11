Zim Aircraft Seating kürzt die Arbeitszeit seiner Beschäftigten bei vollem Gehalt. Laut Mitteilung hat die Belegschaft mit dem Jahreswechsel jeden zweiten Freitag frei. Damit steuert das Unternehmen auf eine Vier-Tage-Woche zu. Das neue Arbeitszeitmodell gilt an den Standorten in Immenstaad am Bodensee und in Markdorf.