Zeroavia will im Sommer mit zwei wasserstoffelektrischen Dornier 228 starten

Zeroavia übernimmt eine Dornier 228 in den USA. Wie in Großbritannien soll auch diese Maschine Flugtests mit Wasserstoff und Brennstofftzellentechnologie durchführen. Zusätzlich kümmert sich das Unternehmen nun auch um die Entwicklung der Infrastruktur am Boden.

In den vergangenen Wochen gab es wieder verstärkt Aktivität rund um Zeroavias Plan, bis 2024 einen wasserstoffelektrischen Antrieb in Dienst zu stellen. Dafür hat das Unternehmen in Hollister, USA nun eine Dornier 228 erhalten. Bereits zuvor hatte Zeroavia eine Do 228 in Kemble im Vereinigten Königreich in Empfang genommen.

In den nächsten drei bis vier Monaten werden laut Zeroavia beide Maschinen identisch umgebaut. Dafür wird das linke Triebwerk mit einem Elektromotor ausgestattet. Das rechte Triebwerk wird nicht modifiziert. Zusätzlich bekommen die Flugzeuge jeweils eine Brennstoffzelle sowie die Möglichkeit, Wasserstoff zu tanken. In Hollister wurde dafür kürzlich ein neuer Hangar eingeweiht.

Für den Sommer sind dann Testflüge in Kalifornien geplant. Die Testflüge in den USA sollen allerdings erst nach den Testflügen in Kemble stattfinden. Das Programm hat bereits einige Verspätung. Mitte 2021 gab es die ersten Bodentests mit dem neuen 600-Kilowatt-Antrieb. Noch im selben Jahr sollten Flugtests stattfinden, die dann zunächst auf Anfang 2022 verschoben wurden.

Nach den Testflügen sollen die beiden Entwicklungsteams sich dann auf unterschiedliche Aspekte des wasserstoffelektrischen Betriebs konzentrieren.

Auch die Infrastruktur wird vorbereitet

Gleichzeitig bereitet Zeroavia die für den Wasserstoff notwendige Infrastruktur am Boden vor. Bereits im April hatte Zeroavia dazu mit Zev Station eine Absichtserklärung unterzeichnet, um entsprechende Bodeninfrastruktur in Kalifornien aufzubauen.

Vergangene Woche kam eine weitere Absichtserklärung dazu, die das Vereinigte Königreich betrifft. Mit Shell soll eine 100 Meter lange Pipeline-Lösung für den Transport von Wasserstoff entwickelt werden. Für die USA sind zudem zwei Tankwagen geplant.