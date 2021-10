Zeroavia und Alaska Air wollen 76-Sitzer wasserstoffelektrisch nachrüsten

Zeroavia und die Alaska Air Group haben gemeinsam angekündigt, wasserstoffelektrische Motoren zu verwenden, die in De Havilland DHC-8-400 (Bombardier Q400) Turboprop-Maschinen eingebaut werden sollen. Angefangen wird zunächst mit einer Maschine. Insgesamt 50 Optionen für ZA2000-Kits für das Retrofitting hat sich Alaska Air zudem für weitere Flugzeuge gesichert.

Aus der Pressemitteilung geht nicht hervor, ob dies für 50 oder 25 Maschinen reicht. Da Horizon Air, die Tochtergesellschaft bei der die Dash-8 untergebracht sind, aber nur etwas mehr als 30 Maschinen besitzt, ist wohl Letzteres anzunehmen.

Die noch zu entwickelnden Elektromotoren sollen eine Leistung von 2000 bis 5000 Kilowatt bieten. Eine Maschine mit 76 Sitzplätzen kann damit auf einer Strecke von 500 nautischen Meilen, etwas über 900 Kilometer, eingesetzt werden.

Das ist etwas weniger als die Hälfte dessen, was das Flugzeug normalerweise schafft (1114 nautischen Meilen, etwa 1850 Kilometer). Operativ wäre es mit der Umrüstung nicht mehr möglich über einen regulären Flugplan und einen Zwischenstopp die Maschinen zwischen den Alaska-Air-Hubs Anchorage und Seattle wechseln zu lassen.

Das von Seattle Tacoma (Washington) nächste kleinere Ziel im Flugplan in Richtung Anchorage ist etwa Ketchikan in Alaska und über 1000 Kilometer weit entfernt. In Gegenrichtung ist die Entfernung sogar noch höher. Die Flugzeuge müssten nach derzeitigem technischen Stand also in diesen Hub-Regionen im regulären Flugplanbetrieb bleiben.

Zwischen Washington und den Hubs im Süden der USA könnten hingegen die elektrifizierten Flugzeuge flexibler eingesetzt werden.

Die Umbauten werden allerdings noch einige Jahre dauern. Bisher existiert der ZA2000-Motor noch nicht. Erst für 2022 ist ein Prototyp geplant. In diesem Jahr soll zunächst ein 600-kW-Motor in ein Flugzeug eingebaut werden und den ersten Testflug absolvieren. Dafür wurden zwei Dornier 228 gekauft.