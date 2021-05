Zeitfracht übergibt Flugschule TFC wieder an ursprüngliche Eigentümer

Die Zeitfracht Gruppe teilte mit, die Flugschule TFC German Flight Camp an eine Investorengruppe um den früheren Eigentümer Christian Käufer und die in Mülheim ansässige WDL Gruppe zu übergeben. Nach der Übernahme kurz vor der Covid-Krise vor einem Jahr habe man das Unternehmen ausgebaut. Nun sollen die ursprünglichen Eigentümer "in einem veränderten Umfeld" weitere Perspektiven für die Flugschule am Flughafen Essen/Mülheim schaffen.