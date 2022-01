Zeitfracht bestellt neue ATR-72-Frachter für German Airways

Der Logistiker Zeitfracht bestellt für seine Airline-Tochter German Airways fünf neue Frachtflugzeuge bei ATR. Damit kommt ein neues Muster in die Flotte der Fluggesellschaft - und an den Flughafen Rostock.

Der deutsche Logistiker Zeitfracht hat für seine Airline-Tochter German Airways neue ATR-Frachter bestellt. Wie das Luftfahrtportal ch-aviation berichtet, sollen insgesamt fünf ATR 72-600F ausgeliefert werden.

Zeitfracht-Chef Wolfram Simon-Schröter hat die Meldung weder bestätigt, noch dementiert. Er verwies jedoch auf ATR, welche sich dann aber auch nicht weiter äußern wollten.

Einsatz ab Rostock-Laage

Die Maschinen sollen am Flughafen Rostock-Laage stationiert werden. Dessen zivilen Teil hat Zeitfracht im November 2021 für 200.000 Euro gekauft. Dort will der Konzern ein neues Logistikzentrum bauen. Auch die Firmenzentrale sowie die Wartung von German Airways sollen an den Flughafen verlegt werden. Schon jetzt baut die Airline dort eine Crew-Basis auf.

Mit der ATR 72 käme ein neues Muster in die Flotte von German Airways. Diese besteht im Moment aus vier Embraer E190. Eine weitere Maschine des gleichen Typs befindet sich gerade im Rücklauf in die Flotte, nachdem sie seit Herbst 2020 an die jetzt insolvente Ego Airways in einem Dry Lease vermietet war.