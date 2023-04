Zehntausende Flugpassagiere von neuen Warnstreiks betroffen

Streichungen, Verspätungen, Umbuchungen: Flugreisende brauchen in Deutschland gerade viel Geduld. Allein am Donnerstag sind in Hamburg und NRW Zehntausende von Warnstreiks betroffen. Am Freitag gibt es noch größere Behinderungen.

Streikendes Personal am Flughafen Düsseldorf.

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals fallen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg am Donnerstag insgesamt Hunderte Flüge aus. Der Flughafenverband ADV teilte mit, dass rund 45.200 Passagiere direkt betroffen sein würden.

Am Freitag wird der Ausstand auf Stuttgart ausgeweitet. Wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilte, sind dann auch die Beschäftigten der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Ausstand dort soll zwei Tage dauern, von Freitag 0:00 Uhr bis Samstag 24:00 Uhr. Verdi rechnete deshalb mit längeren Wartezeiten und Flugausfällen.

Auch wer am Freitag auf die Bahn umsteigen will, braucht dann Geduld: Wegen eines Warnstreiks in der Branche fahren bis zum frühen Nachmittag bundesweit keine Fernzüge.

Flugausfälle an verschiedenen Airports

In Düsseldorf wurde etwa die Hälfte der für Donnerstag geplanten rund 400 Flugbewegungen gestrichen, wie der Flughafen mitteilte. 28 Flüge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet. "Ein ähnliches Bild erwarten wir auch für morgen", sagte ein Sprecher.

In Köln/Bonn fanden von 204 geplanten Flugbewegungen im kompletten Tagesverlauf 168 nicht statt, wie ein Sprecher sagte. Es seien mehr als 20.000 Reisende von Streichungen oder Umleitungen betroffen. Viele Passagiere erschienen gar nicht erst am Flughafen.

Auch am Flughafen Hamburg waren die Hallen leer. Dort waren wegen des Ausstandes keine Abflüge möglich. Auch ein Drittel der Ankünfte sei gestrichen, teilte der Flughafen mit. In der Hansestadt waren allein am Donnerstag 305 Flüge mit etwa 38.000 Passagieren geplant.

Der Flughafen kritisierte die Aktion: "Der Streik trifft viele Unbeteiligte, die morgen aufgrund des zusätzlichen Bahn-Streiks kaum Alternativen haben", sagte eine Sprecherin.

700 Flüge fallen aus

Nach ADV-Angaben vom Mittwoch werden am Donnerstag und Freitag insgesamt 700 Flüge nicht stattfinden. Während in Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg an beiden Tagen die Arbeit niedergelegt wird, ruft die Gewerkschaft Verdi in Stuttgart nur für Freitag dazu auf.

Von dem Tarifstreit an den Flughäfen sind die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen betroffen.

Hintergrund sind Verhandlungen zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen über Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Regelungen zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte.

Die Gewerkschaft Verdi begründet ihren Aufruf zum Warnstreik damit, dass die Verhandlungen zu keiner Lösung geführt hätten. Sie sollen am 27. und 28. April fortgesetzt werden.