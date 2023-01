Ein zerlegter A320 ist an das Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) in Hamburg übergeben worden. Der Rumpf der ehemaligen Germanwings-Maschine dient dort dem Projekt "AEROGrAFT", wie Lufthansa Technik mitteilte. Im ZAL forscht ein Team an selbstreinigenden Filtern auf Graphenbasis für die Luftfahrtindustrie.