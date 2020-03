Zahl der Passagiere an Berliner Flughäfen deutlich gesunken

In Berlin ist die Zahl der Passagiere im Februar an beiden Flughäfen zurückgegangen. Die Betreibergesellschaft FBB führt die Entwicklung unter anderem auf das Ende der Überkapazitäten zurück. Die monatlichen Zahlen im Detail.

Der "Boulevard Tegel" an Berlins größtem Airport. © AirTeamImages.com / Markus Mainka

Die Zahl der Passagiere an den Berliner Flughäfen ist im Februar deutlich zurückgegangen. Rund 2,3 Millionen Menschen reisten im vergangenen Monat über die beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld, wie die Flughafengesellschaft FBB mitteilte.

Bei der Einzelbetrachtung der Airports wird deutlich, dass an beiden Berliner Standorten deutlich weniger Passagiere abgefertigt wurden. Am Flughafen Tegel waren es knapp 1,5 Millionen Fluggäste, 9,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Schönefeld waren es rund 740.000 Passagiere, ein Minus von 11,9 Prozent.

Insgesamt starteten und landeten im Februar auf beiden Berliner Flughäfen knapp 19.300 Maschinen, 12,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Tegel gab es rund 12.800 Starts und Landungen (minus 12,2 Prozent), in Schönefeld wurden um 6.500 Starts und Landungen (minus 12,3 Prozent) gezählt.

Hauptgrund für den Rückgang seien Nachwirkungen der Unternehmenspleiten von Air Berlin und Germania. Nach dem Ende der beiden Fluggesellschaften sicherten sich die Konkurrenten möglichst viele der frei gewordenen Slots. Nicht für alle Flüge gab es aber auf Dauer eine Nachfrage. Nun fahren die Fluggesellschaften das Angebot nach und nach wieder zurück.

"Die Verkehrszahlen für Februar sind aufgrund der Konsolidierung bei den Airlines rückläufig", teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit.

Es sei hingegen noch nicht abzusehen, ob und inwieweit die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bereits Auswirkungen auf den Berliner Luftverkehr hatte. "Ausgefallene Großveranstaltungen wie die ITB, aber auch Streichungen von Flügen bei den Airlines werden die Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten beeinflussen."