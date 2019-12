Zahl der Drohnen-Zwischenfälle an Flughäfen sinkt nur leicht

Gleich zweimal musste im Jahr 2019 der Flugbetrieb am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wegen Drohnen unterbrochen werden. Insgesamt ist im Jahresverlauf bis Ende November die Zahl der Behinderungen durch Drohnen aber gesunken. Nach den Zahlen der Deutschen Flugsicherung wurden in den ersten elf Monaten 120 solcher Behinderungen registriert - im selben Zeitraum des Vorjahres hatte die Zahl noch bei 152 gelegen. Die meisten Behinderungen durch Drohnen wurden in Frankfurt erfasst - mit bislang 26 von Januar bis November.